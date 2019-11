Política

Lacalle Pou dijo que no está de acuerdo con el aborto pero aseguró que no lo derogará

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, fue consultado este miércoles en Paysandú por las declaraciones de un diputado electo de Cabildo Abierto, quien se manifestó en contra de la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo y dijo que las mujeres que abortan se la deberían "bancar".

El dirigente nacionalista comentó que su "óptica" es la que está en el "Compromiso por el país", el documento que acordaron los cinco partidos opositores al Frente Amplio.

"Todo el mundo tiene derecho a expresarse, respetando y tolerando la vida de los demás. No es el camino que estos partidos adoptamos. Sin prejuicio de eso tiene la libertad, aunque discrepemos", respondió el líder blanco.

Lacalle aseguró que no derogará la Ley de interrupción voluntaria del embarazo si es electo presidente: "No la derogaría, ya dije que no. No la comparto, pero es una ley que votó la mayoría del país. Yo estoy en contra del aborto, pero no derogaría la ley, buscaría otros mecanismos para que no se produzcan abortos en el país", señaló.

En ese sentido, remarcó que la "educación sexual, la responsabilidad paternal y el suministro de preservativos" entrarían en esos "otros mecanismos".

"Y después saber que en Uruguay hay miles de hombres y mujeres que quieren ser padres adoptivos y no logran serlo. Fíjense qué ironía: por un lado, tenemos abortos; por otro lado, gente que quiere ser padre o madre y no lo logra. Me parece que tenemos que trabajar fuertemente", sentenció, según recogió Subrayado.

En ese sentido también se manifestó la candidata a la vicepresidencia, Beatriz Argimón, quien durante el acto en Paysandú aseguró que los derechos consagrados legalmente "no tendrán ni un paso atrás".

"Con el respeto a alguna opinión que piensa diferente, nuestro compromiso del país en su punto diez así lo establece. Y nosotros, nuestros socios, somos gente de palabra y de compromiso", señaló.

Montevideo Portal