Lacalle Pou: “Me parece más que oportuna” la renuncia del exjefe de Policía de Cerro Largo

Política

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo presente en la inauguración de la nueva iluminación del Estadio Centenario, que se prepara para recibir las finales de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores.

En declaraciones consignadas por 970 Noticias (radio Universal), Lacalle sostuvo que hubo “un muy buen trabajo del Ministerio del Interior y Migraciones” y hay “desde hace mucho tiempo colaboración con autoridades brasileñas” previo a los cotejos entre equipos brasileños en Uruguay.

“Si el Uruguay tiene el estatus sanitario que tiene hoy y la vacunación que tiene hoy es porque los uruguayos actuaron con libertad responsable y estos son los beneficios que tenemos a diferencia de otros países”, expresó.

Por otro lado, el mandatario fue consultado por la renuncia del exjefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, tras el caso de contrabando de materiales, para el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla de Melo, en el que fueron imputados un funcionario policial y otro de OSE.

Lacalle dijo que está “en curso” la investigación por parte de Asuntos Internos de la Policía por este caso, además de la investigación de Fiscalía, y opinó que le parecía “más que oportuna la renuncia del jefe de Policía”.

El presidente explicó que tenía información que le dio el ministro y Asuntos Internos, pero “para no obstruir ningún tipo de investigación mejor no hacer comentarios hasta que esté finalizada”. “Creo que la denuncia es lo esperable”, acotó.

Consultado sobre la obligatoriedad de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), Lacalle aseveró que es “partidario de las elecciones nacionales obligatorias”. “Sobre este tipo de elecciones habría que ver la incidencia que tiene, la concurrencia que tiene y lo importante que puede ser, o no, la representatividad, y capaz la obligatoriedad en este tipo de elecciones no sería lo lógico, pero no me corresponde a mí”, aseguró.