Lacalle Pou: “Los errores de los políticos siempre los paga el bolsillo de la gente”

Política

En la jornada del sábado se realizó el 102 Congreso de la Federación Rural en el Aeroclub de Paso de los Toros con la participación de doce precandidatos a la Presidencia de la República por cada uno de los partidos con representación parlamentaria.

Durante su oratoria, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, fue crítico con el gobierno, se mostró preocupado por el sector rural e insistió con que va "a bajar las tarifas" si le toca llegar a la Presidencia.

"Llego con dos preocupaciones. Una material y tangible, que es la preocupación por el cierre de establecimientos, comercios y la falta de trabajo que se olfatea que se viene. Y una preocupación que es la más compleja de todas, que es que hay gente bajando los brazos, que dicen que esto no lo cambia nadie y ya está", comenzó en su discurso en Paso de los Toros el precandidato nacionalista.

"Lamentablemente el sacrificio rural y de la familia hoy no da rédito. Que en esta campaña electoral no se diga cómo el gobierno va a arreglar los números o es un inconsciente o debe estar mintiendo. El Uruguay no aguanta más mentiras y más frustraciones. Hay dos caminos. No podemos empezar a tomar medidas proactivas si no equilibramos los números", agregó.

Además, Lacalle Pou criticó "el camino que eligió el Frente Amplio en estos años" y consideró que "no tiene resultados. Al Frente Amplio le das 10 y gasta 11, le das 20 y gasta 25".

"Nosotros comprometimos el ahorro de 900 millones de dólares. Está chequeado por todos lados. El año pasado el BID vino a decirnos que el Uruguay gasta muy mal y se nos va como arena entre los dedos 2.000 millones de dólares, que se van en su mayoría en filtraciones sociales. Por eso pedimos que se nos diga qué pasa en el Mides", destacó en referencia al ahorro y su propuesta de bajar las tarifas públicas.

"Si no se hace de una y rápido, ¿cuándo se va a hacer? Yo no estoy dispuesto a verla pasar, porque ejercer la autoridad es hacerse cargo y es un deber, no un derecho", señaló.

El líder nacionalista criticó al presidente de la República y el ministro de Economía, y los catalogó de ser los "grandes responsables del aumento que tenemos". "Los errores y horrores, como bien decía Jorge Larrañaga: los despilfarros, de los políticos siempre los paga el bolsillo de la gente", afirmó.

"Estamos convencidos de que se pueden bajar las tarifas. Y otro tema es que vamos a terminar de proteger un Ancap que es ineficiente y vamos a intentar de tener combustibles baratos. Por eso nosotros vamos a liberar la importación de combustible y a preparar a Ancap para que compitan", agregó.

Por otro lado, en materia de política exterior, Lacalle Pou cree que Uruguay quedó "aislado en el Mercosur". "En 15 años firmamos solamente un acuerdo, mientras tanto el mundo comercia y negocia todo el tiempo", explicó.

"Cómo se muevan Trump o China generan espacios. El mundo está hecho para Uruguay, un país que produce bien e intensivo y se tiene que mover rápido. Debemos tener un país con negociadores constantes que en Cancillería salgan a pelearle al mundo los nichos de mercado", enfatizó.

En relación a la seguridad pública en el ámbito rural Lacalle Pou recordó cómo afectan los delitos de carneo de ganado y cree que "hay un temor a ejercer la autoridad, que es una obligación, no un derecho".

"La represión del delito, que a algunos les asusta como palabra y concepto, es una expresión de justicia social. El débil es el más vulnerable a la delincuencia", resaltó durante el evento organizado por la Federación Rural.

Por último, el líder del sector Todos hizo referencia al conflicto que viven los trabajadores de Montevideo Gas, la huelga que llevan a cabo y recordó la ocupación de la planta de la empresa. "El derecho a huelga es una expresión que hay que respetar y mantener, lo que no se puede hacer es prohibir el derecho al goce de una propiedad de una persona y la libertad de trabajar cuando se quiere. Por eso las ocupaciones no son válidas en nuestro gobierno", comentó Lacalle Pou.

"El gobierno que viene deberá tener dos cosas: sentido común y coraje. Cuanto más amplia sea la base política más amplia va a ser la base popular y eso va a generar más fuerza para hacer las cosas y una enorme obligación de no fracasar", concluyó el precandidato nacionalista.

Montevideo Portal