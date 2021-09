Lacalle Herrera: “Parece” que Díaz-Canel es “uno más para defender la derogación de LUC”

Política

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera se refirió a los dichos del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños (Celac), celebrada en México, cuando mencionó la juntada de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) en un cruce de declaraciones con el presidente Luis Lacalle Pou.

En declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12), Lacalle Herrera fue consultado sobre si le sorprendió que el mandatario cubano se haya referido a la LUC: “No, pero me parece que para defender la derogación de la LUC es uno más que va a estar participando parece”.

“La izquierda no se fija en el tema de países, es un movimiento internacional, así que este señor tomó partido”, agregó.

En su discurso del pasado sábado en la Celac, Lacalle sostuvo que "la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres, el estado más puro de una persona es la libertad y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firma, debemos decir con preocupación, que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela".

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió al discurso de Lacalle Pou y afirmó que "denota su desconocimiento de la realidad".

"El coraje y la realidad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Luis Lacalle Pou no mencionó", expresó el mandatario cubano.

"Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal, en realidad, un paquetazo neoliberal", exclamó Díaz-Canel.

Lacalle por su parte dijo que no comparte los argumentos que utilizó su par cubano sobre Uruguay y que "no son ciertos".

"Si hay algo que es cierto: que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano", respondió el uruguayo.

"Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: 'Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente; quién les dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente'", dijo Lacalle al finalizar su discurso.

En respuesta a la intervención del presidente uruguayo, Díaz-Canel dijo: "Parece que el presidente Luis Lacalle Pou tiene muy mal gusto musical; esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana".

"Nosotros solo lo que queremos defender, como cubanos, es una Latinoamérica unida que pueda ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados, como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas", manifestó."

"Si el presidente Luis Lacalle Pou quiere discutir cosas con nosotros, le pedimos que nos propicie un espacio y podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda bilateral entre nuestros países a la Celac", concluyó Diaz-Canel.