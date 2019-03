La soda cáustica de OSE analizada desde la teoría del cisne negro

Locales

El episodio de la soda cáustica en el agua potable de OSE, en la Costa de Oro, ameritó que el químico farmacéutico Bernardo Borkenztain desarrollara un ciclo especial sobre el agua, explicando qué sucedió en aquella ocasión.

Un análisis de aquella agua, realizada por un laboratorio independiente a pedido de Telemundo 12, reveló que contenía un PH muy superior al del agua potable y también manganeso, arrastrado de las cañerías por exceso de soda cáustica (en cantidades 40 veces superiores al límite aceptable, según este estudio). Estas novedades sobre el caso ameritan una nueva entrega del ciclo, esta vez sobre prevención de riesgos e impacto.

Agua negra y cisnes negros

Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir sobre el problema del cisne negro.

Éste es un problema filosófico de gran utilidad a la hora de evaluar riesgos y que fue tratado en el libro homónimo de Nassim Nicholas Taleb enfocado a la impredecibilidad del mundo financiero, pero tomado por la teoría de manejo de riesgos para poder tratar o evaluar los riesgos de baja probabilidad, en especial si tienen alto impacto.

Pero empecemos desde el principio.

En febrero ocurrió el episodio del agua con soda cáustica en la Ciudad de la Costa, que constituyó un evento conocido como cisne negro, dado que tenía todas las características que veremos, pero con el agravante de que el impacto tuvo alcance sobre la salud de los usuarios y pudo ser mucho peor.

En Europa, antes de establecerse la prisión de Botany Bay en Australia (la primera colonización de esta isla - continente fue como cárcel) solamente se conocían los cisnes de color blanco (Cygnus Cygnus) y ningún otro (incluso los cuervos tenían ejemplares de otro color, como albinos, pero los cisnes no). En Australia se encontraron con la especie Cygnus atratus que era de color negro, lo que causó una sorpresa importante en los biólogos.

Tomando este evento la filosofía pasó a llamar "cisne negro" a un evento imposible de predecir con el estado del conocimiento previo a su ocurrencia, pero de altísimo impacto una vez acontecido.

Lo que pasó con el agua, aparte de la coincidencia cromática, tiene todas las características: no se recuerda un episodio anterior, lo que implica que no es nada frecuente, la empresa tiene protocolos de trabajo, por lo que esta contingencia tiene formas de ser prevenida, y (asumo) los estudios de riesgo de la empresa deben tratar el tema de las sobredosificaciones de reactivos químicos agregados al agua a potabilizar.

El problema ocurre que, al medir los riesgos se usa el producto de la probabilidad estimada con el impacto previsto (ese producto se llama "índice de riesgo"), y si la primera es muy baja el índice también lo será, y eso puede llevar a que se asuma el riesgo de ocurrencia dado que el evento es improbable. No sé si pasó esto, pero no es ilógico, coincide con el tipo de riesgos que conllevan no hacer nada para prevenir o mitigar el daño de una caída de meteoritos sobre la instalación o de invasión de zombies; simplemente convive con esas eventualidades improbables y sus daños potenciales.

Obviamente, el error humano (intencional o accidental) no es un caso tan estrambótico, pero igualmente puede asumirse su peligro en función de lo que la organización esté dispuesta por su apetito de riesgo. Es imposible el llevar todos los riesgos a cero.

Otro punto a tener en cuenta es que una vez ocurrido el evento debe ser considerado un riesgo a gestionar. Una vez es cisne negro, dos no.

Ahora bien, un problema que generan los eventos tipo cisne negro es que son virtualmente imposibles de predecir, pero muy fáciles de explicar en retrospectiva, y eso puede llevar a la falsa impresión de que se podía haber hecho algo para preverlos.

El caso que nos ocupa es ideal para ilustrar varios aspectos, porque el impacto cubre casi todas las variables posibles, es una tormenta perfecta.

Por un lado, es un riesgo a la vez que un peligro, porque la salud y las propiedades de los usuarios se dañaron. El agua potable debe ser neutra (se mide con el índice llamado pH y debe ser cerca de 7), esto es, ni ácida ni alcalina, y esta llegó a ser tan alcalina como un índice de medida casi máximo en la escala (más de 12 cuando el máximo es 14).

Los álcalis como la soda cáustica (el reactivo que fue agregado en exceso) produce severísimas lesiones en los ojos (hasta donde tengo entendido no ocurrió y la OSE esquivó esta bala), mientras que en contacto con la piel ataca inmediatamente la grasa natural de la misma volviéndola jabón, lo que le da el tacto aceitoso que los usuarios le encontraron. Las lesiones cutáneas e irritaciones son molestas, pero no demasiado graves en esta cantidad, pero sí ocurrieron y varias. Primer impacto: la salud del usuario.

A la vez, la imagen de OSE se vio afectada por todo esto y se configura un impacto empresarial sobre el ente, que pasó a ser visto con desconfianza cuando antes la gente tomaba directamente el agua de la canilla.

También tuvo que tomar acciones correctivas, las que tienen alto costo, y va a exonerar una gran cantidad de facturas a los afectados (es dudosos si eso es algo más que un "beau geste" ya que el daño a los mismo excede lo que pagan en un mes de agua) por lo que el impacto es económico también.

Esta es una muestra de los aspectos que se toman al gestionar los riesgos, evaluar probabilidad y los distintos tipos de impacto en calidad y magnitud, y vemos que no fue nada positivo este cisne negro.

Lo que resta ahora es la transparencia; sería bueno que se sepa algo de las medidas que se van a tomar, ya que, salvo separar de su cargo al supuesto responsable (algo que suena a chivo expiatorio) no se han difundido otras medidas. La OSE nos debe a los usuarios informarnos lo que pasó y lo que se va a hacer. Esperemos...

Q.F. Bernardo Borkenztain

Email: borky@montevideo.com.uy

Twitter: @berbork