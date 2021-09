La respuesta de Salinas al ser consultado sobre el uso del tapabocas al aire libre

Política

El ministro señaló que hablará del tema con Lacalle, pero recordó que se trata de una recomendación y no una medida obligatoria.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló este viernes en la Expo Prado sobre la posibilidad de dejar de utilizar el tapabocas al aire libre, algo que fue planteado por el presidente Luis Lacalle Pou días atrás.

Salinas dijo en rueda de prensa, consignada por 970 Noticias (radio Universal), que este tema “y todos los de la cartera” serán tratados con el presidente cuando retorno de su viaje en el exterior. “Vamos a ver cómo está la situación, tiene cierta lógica en ámbitos abiertos el tema del tapabocas. ¿Si va al centro de la cuestión dígame dónde está la obligación de usar tapabocas al aire libre? No tengo la obligación de derogar algo que no impusimos, solamente fue una recomendación en momentos de alta circulación viral. Pero una recomendación que no constituyó una obligación en ese momento”, aseguró Salinas.

“El tema de la emergencia sanitaria también está evaluándose”, comentó sobre la posibilidad del cese de esta medida que rige desde el 13 de marzo de 2020 cuando fue decretada por el Poder Ejecutivo.

“La población viene comportándose muy bien y progresivamente vamos a ir normalizándonos”, comentó el titular de Salud Pública. Además, sostuvo que “prácticamente no hay actividades restringidas” y resaltó que se deben mantener los cuidados. En ese sentido, puso como ejemplo que están habilitados los eventos, fiestas, cumpleaños de 15, espectáculos y se ha retornado con el público en los partidos de fútbol.

Con respecto a los datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública con respecto a los 402 casos de coronavirus de la variante delta, detectados en un plazo de dos meses, Salinas señaló que actualmente hay 43 casos activos, la mitad en Montevideo y la mitad en Canelones”.

El ministro sostuvo que “la mayoría son vinculados a viajeros o a partir de contactos con viajeros”. “Otros son casos de personas que decidieron no vacunarse. Todos rastreados, aislados y gozando de buena salud”, explicó Salinas.