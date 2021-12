La media de casos de covid en Brasil cae a su menor nivel en casi 20 meses

Internacionales

Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus en el mundo, registró en las últimas 24 horas 301 nuevas muertes por covid y 5.446 contagios, con lo que el número de infecciones ya supera las 22,2 millones pero el promedio de casos por día cayó a su menor nivel en casi 20 meses.



Según el boletín divulgado este miércoles por el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass), desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado, Brasil acumula 617.271 muertes y 22.210.225 contagios de coronavirus, que lo confirman como el segundo país con más víctimas en el mundo por la pandemia y el tercero con más casos.



Los números de víctimas de este miércoles superaron significativamente los de los últimos días (fueron 86 óbitos el domingo, 48 el lunes y 92 el martes), así como los de casos (1.668 el domingo, 2.082 el lunes y 3.826 el martes) por la actualización de datos que estaban represados desde el pasado viernes.



Además del menor número de funcionarios procesando los datos los fines de semana, las secretarías regionales de Salud enfrentan dificultades para actualizar las informaciones desde el pasado viernes, cuando los sistemas informáticos del Ministerio de Salud sufrieron un ataque de hackers que aún no ha sido totalmente resuelto.



Hasta el lunes, 11 de los 27 estados de Brasil no habían conseguido enviar sus datos al Ministerio, incluyendo Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos más castigados por la pandemia y que concentran la mayor parte de la población, pero ese número de unidades federativas cayó a cuatro este miércoles.



Y entre los cuatro que siguen sin alimentar la base nacional de datos tan sólo el estado de Bahía figura entre los más poblados.



Incluso con la actualización de las cifras, el promedio de casos en los últimos siete días cayó este miércoles hasta 4.777 contagios por día, su menor nivel en casi veinte meses.



La media no era tan baja desde el 29 abril del año pasado, cuando la pandemia estaba en sus primeras semanas y se registraban 4.629 contagios por día.



De la misma forma el promedio de muertes en la última semana, pese a que subió desde 136 el martes hasta 146 este miércoles, se mantiene en uno de sus menores niveles en exactos veinte meses. La media de víctimas no era tan baja desde el 15 de abril del año pasado, cuando se registraron 134 óbitos por día.



Las actuales medias están lejos de las registradas en el segundo trimestre de este año, cuando Brasil enfrentó el pico de la segunda ola de la pandemia. El mayor país latinoamericano llegó a registrar un promedio de 3.124 óbitos por día el 12 de abril y de 77.265 infecciones por día el 24 de junio.



La actual mejoría es atribuida al avance de la campaña de inmunización, pues Brasil ya cuenta con cerca del 66 % de sus 213 millones de habitantes con la pauta completa de vacunación (las dos dosis o la vacuna de dosis única).

EFE