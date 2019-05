La mayoría de los socios del SMU “no avalan” las decisiones tomadas por su directiva

Locales

Ante el resultado dado a conocer por la empresa Cifra con respecto a la encuesta realizada exclusivamente a médicos afiliados al Sindicato Médico del Uruguay sobre el accionar de sus Actuales Autoridades, se puede constatar que "la mayoría de sus socios no está de acuerdo con el camino que las mismas han desplegado en cuanto a confrontar y atacar al S.A.Q. y a los médicos que representa", explican desde la Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Quirúrgico en un comunicado.

Preguntados los socios del S.M.U. encuestados por Cifra acerca de si sus colegas anestésico - quirúrgicos deberían poder ser representados por su propio sindicato, "el 60 % de los mismos se pronunció afirmativamente", señala el texto.

En cuanto a la creación de Subgrupos del Consejo de Salarios para que los Colectivos Anestésico - Quirúrgicos y de Médicos del Interior pudieran negociar sus particularidades (sobre lo cual las Actuales Autoridades del S.M.U. votaron en contra cuando se planteó en el Consejo de Salarios), la mayoría de los encuestados socios del S.M.U. se manifestó de acuerdo con la creación de tales Subgrupos.

Mas contundente todavía fue la opinión respecto a aceptar que se realicen aumentos salariales a sectores médicos, utilizando para ello rebajas salariales de otros Colectivos Médicos, como sucedió con la rebaja que los cirujanos han sufrido como consecuencia de la "recategorización" que fue aprobada por las Actuales Autoridades del S.M.U. (pese a la expresa manifestación en contra de la Sociedad de Cirugía y del S.A.Q. todo). Sobre esto "el 88 % de los encuestados se manifestó en desacuerdo con dicha actitud de las Actuales Autoridades del S.M.U".

También se preguntó por Cifra a los encuestados socios del S.M.U. si entendían que había un conflicto de intereses cuando luego de terminado su periodo de conducción de ese sindicato, pasaban a desempeñarse en cargos de gestión o directivos del Gobierno (principalmente M.S.P. y/o A.S.S.E.). Ante esta pregunta "el 69 % consideró que ello conllevaba un claro conflicto de intereses", dejando así en evidencia su desacuerdo con lo sucedido en reiteradas ocasiones en los últimos tiempos.

Desde el Sindicato Anestésico -Quirúrgico del Uruguay consideran que a raíz de los datos de esta encuesta "las actuales autoridades del S.M.U. ni siquiera representar el sentir de sus propios socios y en cambio sostienen una agenda propia y diversa a la de los mismos".

"Concluyendo, los colegas médicos que integran el S.M.U. no están de acuerdo con las rebajas salariales votadas; no están de acuerdo con que a sus colegas anestésico quirúrgicos no se los permita elegir ser representados por su propio Sindicato; no están de acuerdo con que al dejar sus cargos gremiales las Autoridades pasen a desempeñarse en cargos de Gestión o de Gobierno; y, en cambio, comparten habilitar la existencia de un Subgrupo dentro del Grupo 15 del Consejo de Salarios que se remita a las cuestiones relativas a los colegas anestésico - quirúrgicos y a los médicos del Interior", señalan desde el SAQ en el texto.

"Solo resta denunciar una vez más la conducta de las actuales autoridades de ese sindicato", concluyeron desde la Mesa Ejecutiva del SAQ, en referencia al SMU.

Montevideo Portal