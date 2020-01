La lucha de un hombre por cambiar la pena impuesta al ladrón que robó su auto

Policiales

"¿Si me hubiera robado las sábanas me viene a tender la cama todos los días?", dijo el hombre, sobre el ladrón condenado a lavar su auto.

Uno de los casos que generó más curiosidad este verano fue el fallo que condenaba a un hombre, tras robar un auto, a lavarlo tres veces como pena sustitutiva.

Ante la controversia que causó la decisión, la fiscal de Maldonado Ana Dean dijo a Montevideo Portal que se decidió dar una oportunidad al hombre por las circunstancias en que ocurrió el hurto. Se trata de un joven trabajador, que tiene un taller y no cuenta con antecedentes.

El joven "pasó la noche consumiendo alcohol con amigos en un boliche y no tiene mucha idea de qué fue lo que sucedió. Tiene idea de que alguien le dijo ‘llevate mi auto y vichalo que tiene no sé qué y más tarde paso por el taller'", relató Dean.

Sin embargo, la pena deberá ser modificada cuando culmine la feria judicial, según reconoció luego la fiscal, ya que no consultó al dueño del auto para saber si estaba de acuerdo con la sanción impuesta.

El hombre en cuestión fue entrevistado por Revista Cero y explicó su periplo para lograr que se cambie la pena impuesta.

"Una pena de lavar tres veces el auto es una locura. ¿Qué fiscal puede mandar una pena de esas? Pienso que el tipo cometió un delito, que es un robo", comentó.

Explicó que tras enterarse del fallo fue a la comisaría para ver cómo hacer para hablar con la fiscal o el juez. "Me mandan al juzgado, voy y me dicen que no corresponde a ellos, que vaya a Fiscalía", narró.

"En Fiscalía pregunto y me dicen que tienen que hablar con la fiscal, que no está", agregó. Allí les explicó su situación. "No puede ser que me roba el auto y me lo va a venir a lavar la casa. ¿Si me hubiera robado las sábanas me viene a tender la cama todos los días?", les dijo.

"Me dijeron que estaba dictada la sentencia, que no podían resolver nada. Yo dije que no podía quedar así, que iba a hablar con alguien, fiscal o juez. No podía ser que tuviera que bancar al tipo en mi casa. Un día me levanto mal, me contesta mal, nos agarramos a garrotazos y voy preso", dijo.

"No la acepto la condena de ninguna manera, no lo conozco, no quiero nada. Me interesa que si el tipo cometió un delito cumpla una pena. Que barra la plaza, que lave los vidrios del hospital, que vaya a algún comunal a cortar pasto, no sé, cualquier pena... ¿pero que venga a mi casa o yo tener que llevarle el auto?", prosiguió.

Contó que al final pudo hablar con la fiscal, que le dijo que en el momento de su caso estaba muy atareada y con otros problemas, como el robo de combustible por parte de efectivos militares. "Se apresuró mucho al dar el fallo, dice. Pero usted dese cuenta que no lo voy a aceptar, le dije. Me contestó que hasta que no se levante la feria judicial no puede hacer nada, pero yo quiero que se arregle esto", narró el hombre.

Luego, contó que el viernes pasado lo citaron de Fiscalía. "Voy, me hacen esperar una hora y luego hacen pasar dos psicólogas para mí. Me dijeron que hay que dar atención a la víctima, ¿pero recién ahora? ¿Por qué no me lo hicieron en el momento en que me robaron? La atención hay que hacerla en el momento, no esperar una semana. Me dijeron que la fiscal dio la orden. Me parece que necesita más el psicólogo el que me robó que yo, que soy un trabajador", remarcó.

"Parece que van a hacer una nueva audiencia cuando se levante la feria, la van a revocar; pedí para estar en la audiencia y voy a traer una abogada. Viví unos días que no fueron nada lindos, francamente", concluyó.