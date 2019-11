La edición número 17 de Teletón se emitirá el 8 y 9 de noviembre

Locales

Una nueva edición de la maratón televisiva se realizará el 8 y 9 de noviembre desde las 22 hs. del viernes hasta las 23 hs. del sábado. Será la número 17 y tendrá como objetivo superar los 112.826.654, cifra alcanzada durante la edición anterior.



Al igual que años anteriores, Teletón no tendrá un elenco de conductores centrales, sino que apelará a un coro de más de 50 comunicadores que participarán en los distintos momentos del programa de más de 24 hs.



Entre los segmentos que tendrá el programa, vuelve Desfachatados con un formato renovado. En el Late Night habrá un show de stand up, un noticiero en la mañana, magazine, peña y, como novedad, una mesa de redes. Para el broche final, el Movie se vestirá de rojo.



Victoria Rodríguez, Luis Alberto Carballo, Alberto Kesman, Sara Perrone, Federico Buysan, Mariano López entre muchos otros participarán de la emisión televisiva que será transmitida en cadena nacional por los canales de aire 4, 5, 10, 12 y La Red y por Internet a través de vera+. A su vez, a lo largo de las 25 hs. de programa, canales y radios locales de todos los departamentos siguen la transmisión durante diferentes momentos.



En cuanto a los shows musicales, están confirmados el Chacho Ramos, Braulio Assanelli (ganador de La Voz Argentina), Dame 5, El Reja, Mala Tuya, Los Fatales, La Trasnochada, Manumi, entre muchos artistas y bandas. Para ver la lista completa: https://www.teleton.org.uy/artistas-2019/.

Con el hashtag #ContigoEsPosible los usuarios podrán compartir fotos, videos u otros contenidos y mostrar "cómo viven" la Teletón.



La transmisión se puede seguir a través de las cuentas oficiales de la Fundación en redes sociales:



Facebook: Teletón Uruguay

Twitter: @teletonuruguay

Instagram: @teletonuy



En YouTube (Teletón UY) se compartirán los principales contenidos que serán emitidos el día del evento.



Formas de colaborar



En el sitio web de la Fundación figuran todas las formas de colaborar. Para acceder click aquí.



Antel (con teléfono fijo y celular con contrato):

0900 9930 - $30

0900 9950 - $50

0900 9970 - $ 70

0900 9150 - $ 150

0900 9500 - $ 500

0900 9900 - $ 900



Abitab



Cuenta Fundación Teletón.



Banco Santander



En las sucursales del banco Santander. Cuenta corriente en pesos, dólares o euros 71-444 9 444. La cuenta está activa durante todo el año.



Banco República



En aquellas localidades donde no hay sucursales Santander, las donaciones se pueden realizar en el BROU. La cuenta está activa durante todo el año.



Cuenta corriente en pesos: 1563059-00003.

Caja de ahorro en dólares: 1563059-00001.

Donaciones online



Para hacer donaciones online, se debe ingresar al sitio web de Fundación.

Fundación Teletón en Uruguay



Teletón se creó en Uruguay para democratizar oportunidades, para poner al alcance de todos los niños, niñas y adolescentes que los necesitaran, sin importar su nivel socio-económico, un modelo de rehabilitación de tercer nivel, basado en tres pilares: asistencia, investigación y docencia.

Teletón en números:

2 Centros Teletón; uno en Montevideo y otro en Fray Bentos.

Más de 4.500 niños, niñas y adolescentes han recibido tratamiento en rehabilitación desde el comienzo de las atenciones en 2006.

Aproximadamente 250 ingresan por primera vez cada año.

60% son del interior del país.

El equipo de trabajo está compuesto por 110 profesionales (médicos, técnicos y administrativos de apoyo).

Son más de 100 los voluntarios que apoyan el trabajo en los dos Centros durante todo el año.

Durante noviembre y diciembre, son 1.000 los voluntarios que se suman al trabajo de todo el año.