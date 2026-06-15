La economía creció un 0,8% en el primer trimestre, impulsada por consumo y exportaciones

La economía uruguaya registró un crecimiento del 0,8% en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, según informó este lunes el Banco Central del Uruguay (BCU). En la comparación interanual, el producto interno bruto (PIB) aumentó 0,9% frente al mismo período de 2025.

El desempeño de la actividad estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de sectores vinculados a los servicios, el comercio y la industria, aunque algunos rubros relevantes, como el agro y la construcción, mostraron caídas debido a factores climáticos y a una menor inversión.

Entre los sectores que más contribuyeron al crecimiento se destacó el área de comunicaciones, que aumentó un 2,2% respecto al primer trimestre del año pasado. El BCU atribuyó este resultado a una mayor actividad en telecomunicaciones y al incremento de las exportaciones de servicios tecnológicos.

La industria manufacturera también mostró una evolución positiva, con una expansión del 1,3%, impulsada por una mayor producción de concentrados de bebidas, productos químicos y la industria panadera.

Por su parte, El comercio, las reparaciones, los restaurantes y hoteles crecieron un 1,4%, mientras que los servicios financieros avanzaron un 3,1% en términos interanuales.

Agro y construcción en retroceso

En contraste, el sector agropecuario registró una caída del 3,7%, afectado, principalmente, por la sequía que impactó sobre la agricultura y por una menor actividad en la faena ganadera.

La construcción también mostró un desempeño negativo, con una contracción del 3,4% frente al mismo período del año anterior. Según el informe oficial, la disminución respondió a una menor ejecución de obras de infraestructura.

Consumo e intercambio comercial

Desde la óptica del gasto, el crecimiento económico estuvo acompañado por una mejora en el consumo. El gasto de los hogares aumentó un 2,9% interanual, al igual que el gasto del gobierno.

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 2,3%, reflejando una evolución favorable de la demanda externa, mientras que las importaciones avanzaron un 4,7%,

Sin embargo, la inversión mostró señales de debilidad. La formación bruta de capital fijo, indicador que refleja la inversión en infraestructura, maquinaria y equipamiento, registró una caída del 3,1% respecto al primer trimestre de 2025.

Los datos difundidos por el BCU muestran una economía que mantiene una expansión moderada, apoyada en el consumo, los servicios y el comercio exterior, aunque enfrenta desafíos en sectores clave como el agro y la construcción, afectados por factores climáticos y por una menor dinámica inversora.