La discusión sobre Wanda Nara e Icardi “nos mata, nos mata”, opinó Mujica

Política

Montevideo Portal

El expresidente José Pepe Mujica siempre se caracterizó por su papel mediático, incluso después de su mandato.

Recientemente dio una entrevista al medio argentino Radio Rivadavia, donde conversó acerca de todo. Sus definiciones del país vecino, política, y la vida en general; llegó a opinar, incluso, del reciente escándalo entre Wanda Nara e Icardi.

Así, el exmandatario comentó que Argentina “es mágica”, respecto a que “mil veces” vio que dicho país estaba “destrozado”. En tanto, manifestó que le “sorprende” la “virulencia” del debate al otro lado del río. “A las diferencias que pueden ser objetivas se les suman el subjetivismo, hijo de las heridas, y eso es pero que la diferencia en lo que se piense, porque corta los puentes. ¿Cómo es posible la democracia si no se habla y no se negocia?”, cuestionó.

Luego, Mujica comenzó a discursar sobre política y, así, sostuvo que la responsabilidad de los políticos es “con los que vienen luego”.

“Hay momentos en que hay que ajustar y otros momentos en que hay que distribuir, pero no se pueden ir a las puntas, porque se necesitan estabilidad y confianza para trabajar, sino se termina perjudicando a quien más queremos ayudar que es a los más retrasados en la fila, pero la gente a veces pierde la paciencia”, expresó el exjerarca.

Así, a su entender, la democracia es “la mejor porquería que pudimos inventar” y los defectos que tiene “son nuestros, de nuestra humanidad, que se los trasladamos a las instituciones”, aclaró. En contraste, la corrupción es “el que quiere ser rico rápido”. De esta manera, sentenció: “Al que le gusta mucho el dinero, que vaya a trabajar en la industria, en el comercio, en lo que fuere; que pague impuestos y que le vaya bien, pero no entrevere una cosa con la otra. Cuando se está en la política para hacer plata... ¡socorro!”.

A modo de observación sobre la vida, el político dijo que vivió la “amarga experiencia de una soledad absoluta”. Estuvo siete años sin un libro de los 12 consecutivos que estuvo preso. “Después me dejaron leer libros de ciencia: física, química. Para no volverme loco, no demasiado, contraje el vicio de la misantropía, de hablar conmigo mismo”, señaló.

Finalmente, ofreció unas líneas sobre la debacle en torno a Wanda Nara e Icardi. “Vi que ustedes estaban discutiendo algo de una artista y un jugador de fútbol. Jajajaja... Un chismorreo que Dios me libre... Eso nos mata, nos mata, nos mata”, reflexionó Mujica.

Montevideo Portal