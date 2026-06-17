La cruda sospecha del padre de Gaspi: “Creo que no fue un accidente; para mí fue atentado”

Ricardo Héctor Prim, padre del youtuber argentino Gaspi, que murió el domingo por un choque de dos helicópteros, planteó sospechas sobre las causas del accidente aéreo que terminó con la vida de su hijo, del cantante estadounidense Oliver Tree, y de otras cuatro personas, entre ellas el cineasta argentino Lucas Vignale.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, dijo en diálogo con Clarín.

“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, señaló también al medio argentino.

Ricardo Prim es dueño de la librería Buensur, un comercio reconocido de Puerto Madryn, donde según Clarín los vecinos se acercaron a dejarle flores y abrazos desde que se conoció la noticia. El hombre admitió que no tenía previsto abrir el local ese martes, pero su psicólogo le recomendó que evitara quedarse solo en su hogar. “En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi”, expresó.

El padre de Gaspi rechazó además las críticas que han circulado en redes sociales contra su hijo. “Hay mucha gente rota, ignorante y mala persona. Hay mucho tarado que habla mal de él. Nunca se drogó. Sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó”, señaló.