La coalición se sacó la foto: dirigentes celebraron la “priorización de las coincidencias”

Guido Manini Ríos aseguró que no tiene “críticas” ni “matices” con otros partidos, y Talvi tildó de "hermoso" el acto conjunto.

Excepto Edgardo Novick, que está fuera del país, el resto de los dirigentes del arco opositor estuvieron junto este domingo en un acto en el Molino de Pérez y se tomaron la esperada foto.

Luego de una semana en la que se habló de las diferencias internas de la "coalición multicolor", Luis Lacalle Pou dijo estar "emocionado" por ver las banderas de los otros partidos y agradeció a los dirigentes que lo acompañaron.

En primera línea, y encima del estrado con el líder nacionalista, estuvieron Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres. Pero debajo, en el campo, se pudo observar a Julio María Sanguinetti y demás dirigentes colorados.

"Subir a un estrado y ver todos los colores de tantas banderas fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida", dijo Lacalle durante alocución.

"Este no es un proyecto personal, porque nos cae arriba de los hombros una profunda responsabilidad. Ya no es un partido político, esto es mucho más grande. Esto es mucho mayor", enfatizó.

Lacalle señaló que desde el 27 de octubre "a los uruguayos los inundó un aire de libertad impresionante", y comentó que se sienten "más libres, más tranquilos".

"Nos sentimos que está llegando al fin una época de una sola verdad y que todo lo demás no importa. Sentimos la obligación real de la construcción histórica y plural", comentó.

Ante la prensa, Manini Ríos aseguró que no tiene "críticas" ni "matices" con otros partidos: "Jamás nos interesó. Ahora es claro que el objetivo es iniciar un proceso de cambio necesario y la única forma es que triunfe la fórmula del doctor Lacalle", señaló.

"Es una demostración clara de gran parte de la población que quiere un cambio. Hoy todos los partidos se unen en la intención de iniciar de una vez por todas los cambios necesarios en este país", reiteró.

Consultado sobre si accedió a la propuesta de ley de urgente consideración, Manini señaló que no la conoce: "No tuve acceso. Hasta después de las elecciones esos temas no son temas a tratar".

Por la misma línea fue Talvi, quien comentó que el acto fue "hermoso" y reafirmó la "vocación de cambio" que hay detrás de un "proyecto de país y un programa de gobierno acordado entre cinco partidos".

"El país debe empezar a revertir la fractura social, estamos muy ilusionados con empezar a trabajar", valoró.

