La Policía desalojó UTU de Santa Catalina que era ocupada por trabajadores

Pablo Garay, vocero de la UTU de Santa Catalina, dijo a Montevideo Portal que hay “un derecho de huelga perjudicado” donde “se intima, no se habla”.

Permiso no, correte

Trabajadores que ocupaban la UTU de Santa Catalina fueron desalojados por la Policía este jueves, informó la diaria y confirmó Montevideo Portal.

Los trabajadores ocupaban el local por “falta de adscriptos, reintegro de horas extra para administrativos, el pedido de creación de equipos socioeducativos, problemas de infraestructura en el polideportivo, apertura de un centro nocturno, cobertura de emergencia móvil”, entre otros temas.

La ocupación comenzó a las 7 de la mañana. Pablo Garay, vocero de la UTU de Santa Catalina dijo a Montevideo Portal que la Policía intimó el desalojo y les dio 15 minutos para hacerlo, o sino comenzarían con el desalojo.

La medida responde al decreto que reglamenta el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que limita las ocupaciones en lugares de trabajo. “El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, señala el texto.

“En otra época esto no era así, había instancias de diálogo, pero ahora, en virtud del decreto 392 que está en la Ley de Urgente Consideración (LUC) se puede hacer una instancia de diálogo o cuando se crea pertinente llamar al Ministerio del Interior y desalojar”, señaló.

“Tenemos un derecho de huelga bastante perjudicado porque las órdenes son directas, no hay diálogo, se toman esas medidas y no se genera una charla con el Ministerio de Trabajo como en otras instancias. Se intima, no se habla. Lo que queremos es ganar derechos”, agregó.

Garay señaló que el objetivo es “ganar derechos” perdidos y “visibilizar” los problemas que tiene la institución.