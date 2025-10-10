Política

Jutep denuncia nepotismo porque un padre contrató a su hijo en la Intendencia de Salto

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió en la jornada de este viernes que la designación de Juan Manuel Texeira Núñez como director de Obras de la Intendencia de Salto constituyó un “acto de corrupción”, al violar las normas de ética pública que prohíben vínculos de parentesco directo entre jerarcas y subordinados.

La designación de Texeira como director de Obras generó polémica, cuando se dio a conocer que es el hijo del secretario general. El nombramiento fue aprobado por el intendente Carlos Albisu.

En su resolución, el organismo determinó que las actuaciones del intendente Albisu y del secretario general, Walter Texeira, fueron “violatorias de los artículos 9, 11, 13, 14 y 35 del Decreto 30/003 y de los artículos 9 literal i), 13, 15, 16 y 36 de la Ley 19.823, Código de Ética en la Función Pública”.

Según el documento, al que accedió Montevideo Portal, la Jutep comprobó que Walter Texeira es padre del nuevo director de Obras, y que la designación se concretó mediante la figura de un secretario ad hoc, el funcionario Alejandro Secco, quien firmó la resolución en sustitución del secretario general para evitar el conflicto de parentesco.

Sin embargo, el organismo concluyó que esa maniobra no eliminó el vínculo jerárquico prohibido, ya que la Dirección de Obras depende directamente de la Secretaría General.

La Jutep afirmó que la normativa vigente prohíbe revistar en la misma oficina a funcionarios con parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y que esa restricción no depende del tipo de cargo ni de la forma de designación.

Además, el organismo advirtió que el nepotismo “es una práctica que debilita las bases del Estado y corroe la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, por lo que exhortó a la Intendencia de Salto a revertir la situación en un plazo de 30 días e informar las medidas adoptadas.

Ante esto, Albisu aseguró que “a la resolución de la Jutep en el plano jurídico” le van a dar la respuesta correspondiente e irán “hasta las últimas consecuencias”. El intendente entiendo que el documento del organismo “emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos para con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la intendencia, elaborados y heredados ambos —el dibujo y el organigrama— del gobierno de Lima”.

“Resulta absolutamente insólito que la Jutep tome una resolución basándose en un dibujo ilustrativo, desconociendo el decreto 7327 del año 2021, que es ley departamental aprobada por la Junta Departamental, además de las normas constitucionales que determinan las facultades del intendente”, expresó el jefe comunal.

Por último, aseguró: “Estamos ante un claro ataque político, sin ningún fundamento legal, que solo busca desprestigiar al gobierno de Salto, y no estamos dispuestos a dejarlo pasar”.

