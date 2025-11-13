Justicia imputó y dispuso cautelares a la madre que realizó brutal agresión en escuela

Montevideo Portal
La Justicia imputó en la jornada de este jueves a la mujer de 30 años que había sido detenida por la Policía por los disturbios y la brutal agresión que se dio hace algunos días en la escuela n° 123 de Jardines del Hipódromo.
Tras la audiencia llevada a cabo esta mañana, las autoridades formalizaron la investigación sobre la detenida por dos delitos de violencia privada —tras agredir a una maestra y a la directora— un delito de lesiones personales agravado, agresión a los trabajadores de la educación y omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.
La Justicia dispuso medidas cautelares para la mujer, quien deberá cumplir con prisión domiciliaria total con utilización de tobillera. La imputada tendrá permiso para salir a trabajar de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Además, las autoridades prohibieron a la mujer de 30 años acercamiento o comunicación con las víctimas y testigos y la prohibición de acercamiento a la escuela n° 123 en un radio de 500 metros.
El pasado 5 de noviembre se dio la Brutal agresión. El hecho se dio luego de que la hija de la mujer y otra alumna tuvieran un inconveniente. Esto, según la información dada en su momento, dio pie a que la madre ingresara a las patadas y piñas.
