Justicia confirmó condena para hombre que abusó de hijastra durante años en Maldonado

Judiciales

La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena de nueve años de penitenciaría para un hombre que abusó sexualmente de su hijastra durante varios años en el departamento de Maldonado.

La causa se inició en 2022, luego de que la madre de la víctima realizara una denuncia ante el Juzgado Letrado Especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos. A partir de la investigación judicial se acreditó un patrón de abusos reiterados cometidos en distintos domicilios familiares.

En primera instancia, el imputado había sido condenado a 12 años de penitenciaría, además de la inhabilitación por 10 años para desempeñar tareas vinculadas a niñas, niños y adolescentes y el pago de una reparación patrimonial a favor de la víctima. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena, pero redujo la pena a nueve años.

Contra ese fallo, la defensa presentó recursos al sostener que existió una incorrecta valoración de la prueba, que no se constataron lesiones físicas y que el relato de la víctima presentaba contradicciones, apoyándose en testimonios que describían que la familia llevaba una “vida normal”.

La Suprema Corte rechazó esos planteos y sostuvo que el testimonio de la víctima resultó coherente y detallado, además de encontrarse respaldado por peritajes psicológicos. En su resolución, el tribunal señaló también que en este tipo de delitos cometidos en el ámbito intrafamiliar es frecuente que no existan pruebas físicas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también había recurrido la sentencia, al solicitar que se restableciera la pena original de 12 años, por entender insuficientemente fundamentada la reducción. Ese recurso fue desestimado por mayoría por la Corte.

Con esta decisión, el hombre perdió la patria potestad, quedó inhabilitado para ejercer funciones que impliquen contacto con menores de edad y se dispuso su detención inmediata.