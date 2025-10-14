Justicia condenó a las dos mujeres que quisieron apropiarse de un bebé y sacarlo del país

Montevideo Portal
La Justicia condenó a las dos enfermeras que a mediados de este año intentaron apropiarse de un bebé y sacarlo del país.
Las dos fueron condenadas por delitos vinculadas al artículo 280 del Código Penal, referido a la “apropiación de niñas, niños o adolescentes para la adopción”. Una fue señalada como cómplice de reiterados delitos de esa índole, y la otra como autora, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso.
La primera de ellas deberá cumplir cuatro meses de prisión con régimen de libertad a prueba y tiene prohibido comunicarse con las tres víctimas; para la segunda se dispusieron 23 meses de prisión con régimen de libertad a prueba, prohibición de acercamiento a las víctimas, arresto nocturno y tobillera.
Además, se dispusieron tareas comunitarias para ambas.
Tal como informáramos, se presentó una denuncia por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) acerca de que se habría detectado una situación sospechosa en una madre con embarazo a término, quien “nunca accedió a lo que le proponían” las ahora condenadas.
Una de las enfermeras detenidas habría contactado a la mujer embarazada con otra mujer residente en Brasil, quien pretendía pagar por el bebé.
