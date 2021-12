Junta Departamental de Rocha aprobó fideicomiso por casi US$ 9 millones

Política

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, informó que la Junta Departamental aprobó este martes a la noche un fideicomiso por US$ 8,6 millones, por lo que “habrá 33% más de inversión en el período” en el departamento.

Tras el fracaso que tuvo el intendente rochense a mediados de año para que se apruebe un fideicomiso por US$ 25 millones que tenía como objetivo realizar inversiones en todos municipios del departamento, Umpiérrez insistió a fin de año con un proyecto financiado a cuatro años y en Unidades Indexadas que tiene como objetivo concretar proyectos definidos en el plan de obras y adquisiciones.

“Rocha tiene fideicomiso: se aprobó anoche en la Junta Departamental por el monto de U$S 8:6 para pagar en el periodo que suponen menos obras que el rechazado por US$ 25 millones. Increíblemente el FA, salvo 2 ediles, una vez más votó en contra. Habrá 33 % más de inversión en el periodo”, escribió Umpiérrez este miércoles.

Según consignó Rocha al Día, el plan consta de tres ejes fundamentales, vinculadas al mejoramiento en la recolección de residuos y la adquisición de materiales para distintos departamentos de la Intendencia.

En detalle, se destinarán US$ 3,3 millones a la ciudad de Rocha, US$ 1 millón a Chuy, US$ 1 millón a Castillos, US$ 930.000 a Lascano, US$ 483.660 a La Paloma, US$ 840.000 a Punta del Diablo y US$ 240.000 a Cebollatí.

Principalmente los fondos estarán dirigidos a repavimentación de calles y avenidas, además de inversiones relacionadas a la gestión de residuos. Para la aprobación de un fideicomiso se necesita mayoría especial (21 votos).

