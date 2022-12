Jueza de Chuy resolverá este viernes si Ministerio de Interior respalda apertura de Alma

Judiciales

En un nuevo capítulo del conflicto entre el boliche Alma de La Pedrera y la Intendencia de Rocha, ambas partes fueron citadas a concurrir este viernes a las 8:30 al Juzgado del Chuy, a una audiencia ante la jueza subrogante María Ángel Basan Ojeda. El caso estaba a manos del Juzgado de Rocha, que a principios de diciembre instó a la comuna a cumplir el fallo del Tribunal de Apelaciones que avala la apertura del boliche en el predio alquilado por los organizadores en las cercanías del balneario rochense, sobre la ruta 10. Sin embargo, las autoridades se niegan a dar la seguridad necesaria para que se concrete la apertura del boliche.



La sentencia del tribunal dejó sin efecto la resolución firmada por el intendente Alejo Umpiérrez que disponía la prohibición de espectáculos públicos y bailes en los límites comprendidos entre los balnearios La Paloma y Santa Isabel, y que, a su vez, revocaba la autorización otorgada al local bailable en 2021.

Los dueños de Alma tenían planeado dar una conferencia de prensa este jueves a la hora 13:30 donde anunciarían si abren o no las puertas del boliche en la noche del sábado 31 de diciembre. Esa conferencia se suspendió a la espera de lo que resuelva la jueza en la audiencia del viernes, que los organizadores esperan que sea una conciliación, según dijo a Montevideo Portal Renzo Gatto, abogado de Frenaco S.A., razón social de la empresa que organiza el baile.

“Si no se consigue la conciliación, creo que se va a resolver el 31 mismo” abrir o no, dijo el representante legal.

Gatto aseguró que una vez habilitada la feria judicial, el caso pasó a la órbita del juzgado de La Paloma, pero la titular de la primera sede judicial se abstuvo de tratar el caso por razones personales, debido a que conocía a las partes involucradas.

Según informó El Observador, la Intendencia de Rocha solicitó al Ministerio del Interior que la respalde en el conflicto, tras lo cual la cartera decidió atender cualquier pedido que solicite la comuna de actuar en la zona del boliche en caso que decida abrir.

Debido a esto, los organizadores del baile pedirán a la jueza que le imponga multas diarias a la Intendencia de Rocha y que comunique a los ministerios del Interior y de Turismo, así como a la Jefatura de Policía de Rocha, la existencia de la orden judicial que habilita la apertura. “Ese es el contenido de lo que la jueza tendría hoy para resolver, ni siquiera el tema de fondo, que es en definitiva si la sentencia del Tribunal de Apelaciones está vigente o no y si tiene que cumplirse o no”, explicó el abogado, y agregó que la titular del Juzgado del Chuy “no podría decir que no se abra el boliche”.

“Se necesita que la presencia policial no esté para clausurar [el boliche]. Pero lo que hay es que la Intendencia de Rocha ya advirtió que va a convocar a la policía para efectivizar la clausura”, sostuvo.

Pulseada



Sobre el caso, el 17 de diciembre el intendente Umpiérrez dijo a Montevideo Portal que a pesar de la voluntad manifestada por los organizadores de abrir en ese predio, siguen sin la habilitación municipal correspondiente para hacerlo.

El jerarca municipal destaca que la Justicia no tuvo en cuenta el decreto de la Junta Departamental de Rocha que inhibe la apertura del boliche. “En los dos procesos de amparo se dijo que debíamos dejar sin efecto la resolución dictada por la Intendencia, en razón de que no tenía el aval de la Junta Departamental. En este proceso es donde se nos intima a habilitar la continuidad comercial, pero no se tiene el conocimiento ni se agregó información, por parte de quienes hoy intiman, de que cumplamos con una sentencia que no tiene contenido el decreto nuevo de la Junta, que es ley en el territorio”, dijo Umpiérrez.



“Lo que hicimos es cumplir con la sentencia judicial, que decía que no tenía valor el decreto firmado por el intendente si no era pasado por la Junta Departamental y corroborado por ella”, agregó el intendente. Además, expresó que los organizadores “lo saben públicamente” y que “ya están pasando al grado de empresarios inescrupulosos”.

