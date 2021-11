Jueza condenó a ANEP a indemnizar por US$ 120.000 a familia de maestra que murió en 2017

Locales

La Justicia condenó este a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a indemnizar por US$ 120.000 a la familia de Carolina Pozzolo, una maestra rural de 24 años que murió en 2017 tras contraer hantavirus mientras limpiaba en una escuela de Soriano, informó este jueves Búsqueda.

La maestra se había recibido un año antes y en marzo 2017 comenzó una suplencia en la Escuela Rural N° 100 de Santa Clara, en Soriano.

Al llegar al lugar, la primera actividad que hizo Pozzolo fue limpiar debido a las malas condiciones de higiene que tenía la escuela después de haber estado cerrada todo el verano.

El semanario informó que este lunes la Justicia falló a favor de los demandantes y ordenó a Anep a pagar una renta mensual -equivalente al 25% de salario de una maestra- al hijo hasta que cumpla 21 años. Cuando murió, Pozzolo había sido madre hacía pocos meses.

Según Búsqueda, en el fallo de primera instancia se ordenó el pago de US$ 30.000 a la madre de la maestra, de US$ 25.000 a la hermana, de US$ 28.000 a la pareja y de US$ 40.000 al hijo, además de la renta mencionada.

Para determinar estos montos, la jueza María Inés Ayala consideró que la indemnización por “daño moral” debía contemplar que se trataba de una mujer joven “con toda una vida por delante” y madre de un hijo pequeño.

“El resarcimiento debe ser mayor ya que debe considerarse que cuanto más joven es la persona fallecida, mayor deberá ser la indemnización”, argumentó la magistrada.

En la sentencia se expresó que la maestra realizó tareas de limpieza que no eran parte de su función y que en el lugar “había gatos y veneno contra ratas”.

"Se envió a la docente a un lugar riesgoso y propenso a la adquisición de enfermedades infecciosas, sin indicaciones de actuación ni implementos de limpieza. Sin ninguna medida ni implemento de seguridad. Lo que constituye la omisión del organismo estatal", sostiene la sentencia.

