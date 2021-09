Juez dispuso arresto domiciliario para Mónica Rivero, tras 30 meses en prisión preventiva

Policiales

Montevideo Portal

La jueza Adriana Chamsarián dispuso “sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por el arresto domiciliario total de Mónica Rivero”, luego de que cumpliera 30 meses de prisión efectiva por delitos de lavado activos, estafa y falsificación de documentos.

La mujer fue procesada luego de que Julio César Lestido, la empresa en la que trabajaba, denunciara la falta de una importante suma de dinero, y de que Rivero desapareciera de forma misteriosa el 13 de febrero del 2017. Fiscalía estimó que la mujer robó de la empresa más de 7 millones de dólares.

Su abogado, Martín Frustaci, había pedido el pasado viernes su libertad. El defensor había dicho entonces a Montevideo Portal que “la prisión preventiva tiene que ser proporcional y cumplir un fin cautelar”.

“Que no se fuge, que no entorpezca la investigación, que no implique un riesgo para la sociedad. Debe ser proporcional a la cantidad de tiempo presa. En Uruguay las penas anticipadas están vedadas por la Constitución”, indicó. “Mónica está estudiando y trabajando. Este tiempo de prisión le ha servido de lección y creo que cumplió el fin que la Constitución establece”, planteó el profesional.

Además, Frustaci dijo que “contando los días de estudio y trabajo, se podría decir que cumplió más de la mitad de una hipotética pena”.

Por su parte, la jueza resolvió que Rivero cumplirá “arresto domiciliario total bajo caución juratoria, con dispositivo electrónico del tipo E4 y si esto no fuera posible por cualquier circunstancia, el control aleatorio y diario por parte de Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA).

“Requiérase a OSLA informe quincenal sobre el control efectuado a la imputada”, expresa la resolución a la que accedió Montevideo Portal, por la que además “se impone la obligación de presentarse una vez a la semana ante la seccional policial de su domicilio, debiendo firmar el libro de registro”. A su vez, se dispone el cierre de fronteras para la mujer.

Montevideo Portal