Contenido creado por Julian Moreno
Locales

El mejor momento del mes

Jubilación de octubre: ¿A partir de qué día puedo cobrarla y en dónde? Esto dice el BPS

El Banco de Previsión Social anunció el cronograma de pagos de cara al próximo mes de noviembre.

26.10.2025 12:46

Lectura: 2'

2025-10-26T12:46:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

El Banco de Previsión Social (BPS) brindó la información de cómo será el calendario de pagos para el mes de noviembre. La fecha varía entre Montevideo y el interior del país y depende de la modalidad de pago asignada.

Beneficiarios en Montevideo

Oficinas centrales del BPS: desde el martes 4 de noviembre hasta el jueves 20 del mismo mes de 2025.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): martes 4 de noviembre de 2025.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el jueves 6 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre de 2025.

Beneficiarios en el interior del país

Giras de pago del BPS: desde el miércoles 5 de noviembre hasta el viernes 7 del mes de noviembre de 2025.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): martes 4 de noviembre de 2025.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el jueves 6 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre de 2025.

Por consultas sobre casos particulares, entrá al siguiente enlace.

Montevideo Portal