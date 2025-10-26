Locales

Jubilación de octubre: ¿A partir de qué día puedo cobrarla y en dónde? Esto dice el BPS

Montevideo Portal

El Banco de Previsión Social (BPS) brindó la información de cómo será el calendario de pagos para el mes de noviembre. La fecha varía entre Montevideo y el interior del país y depende de la modalidad de pago asignada.

Beneficiarios en Montevideo

Oficinas centrales del BPS: desde el martes 4 de noviembre hasta el jueves 20 del mismo mes de 2025.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): martes 4 de noviembre de 2025.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el jueves 6 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre de 2025.

Beneficiarios en el interior del país

Giras de pago del BPS: desde el miércoles 5 de noviembre hasta el viernes 7 del mes de noviembre de 2025.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): martes 4 de noviembre de 2025.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el jueves 6 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre de 2025.

Por consultas sobre casos particulares, entrá al siguiente enlace.

Montevideo Portal