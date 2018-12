Juan Sartori en Dirigentes: “Dicen el 'millonario' y no me gusta esa palabra”

Política

El empresario y precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional Juan Sartori habló en Dirigentes sobre su campaña electoral y las razones por las que decidió incurrir en la política.

Además, aseguró que no le gusta que le digan "millonario" porque jamás juzgó a alguien por su poderío económico.

La campaña ha generado algo extraño porque cuando uno te saluda es como 'ah, conocí a Sartori'. ¿Sentís que eso está en el rumor a medida en que te vas moviendo en los diferentes espacios?

Hay varios analistas que me han dicho que la candidatura mía es algo que en la historia política uruguaya, al menos reciente, no había pasado. Que aparezca en un partido tradicional un candidato que no tenía experiencia previa de política en el Parlamento, de militancia en ese partido, es algo nuevo y distinto, pero para mí corresponde a la realidad del mundo de hoy, donde quizás la política se vuelve menos una carrera con sus pasos previos tradicionales, un guion convencional y más un servicio al país de alguien que puede aportar algo. Lo estamos viendo en la calle. A mí cuando la gente dice 'ah, bueno, ahora conozco a Sartori' también me dice 'yo tenía esa impresión de que la política era algo cerrado, donde algunos no más podían participar y ahora con usted vemos que es algo más que eso'.

En cierta medida lo es. Recuerdo un estudio de Constanza Moreira que decía que es un país en que ser diputado es relativamente fácil pero también es verdad que los apellidos se repiten a lo largo de las diferentes legislaturas. Vos decías que nadie es dueño de la democracia. Creo que se sintió ese golpe.

Sí, para mí fue una opinión importante porque es lo que yo sentía. Por supuesto que hay apellidos que se dan a lo largo de la historia con contribuciones importantes, pero también se dan carreras de 30, 40 o 50 años en el Parlamento y se ha vuelto casi una profesión. Quizás ese sistema estaba un poco paralizado y no siempre correspondía a la realidad. Yo hablé también del concepto de burbuja, es el concepto en el cual las dirigencias se van alejando un poco de la razón por la cual están ahí, que es la de escuchar a la gente y resolver los problemas de la gente, y eso pasa no solo en la política, pasa también en las empresas, quizás también en el periodismo. Entonces ese concepto para mí era importante resaltarlo y ponerme en oposición porque yo creo que la democracia se beneficia de pluralidad, de alternativas, de nuevas llegadas, sobre todo yendo a una elección tan importante como la que viene ahora.

También entiendo a los que les rechina la presencia de Sartori en el ambiente político porque dicen 'Sartori está ahí porque tiene dinero para estarlo'.

Claro, pero todos tenemos perfiles distintos. Tanto para hacer política como para hacer cualquier cosa hace falta recursos. Yo tuve una actividad empresarial toda mi vida, empecé en empresas de la nada y fueron creciendo en un grupo importante, entonces cuando sentí que ese momento ya se terminaba porque había logrado lo que quería lograr, me sentía satisfecho con eso y me pregunté '¿ahora qué sigue? Me dije que quizás era resolver los problemas de los demás, ayudar a los demás, y participar en engrandecer a mi país, al Uruguay. En ese momento por supuesto que la libertad de poder hacerlo por una idea noble es importante. Entonces dicen el 'millonario', a mí no me gusta esa palabra, yo nunca juzgué a nadie por lo mucho o poco que tenga. Para mí las personas o las ideas son mucho más importantes que cuánto nivel económico acumuló.

Pero es una señal de a qué dedicó su vida.

Yo dediqué mi vida a armar empresas, a armar equipos, a hacer cosas que fueron exitosas y no necesariamente por el rédito económico. Fue una consecuencia de una vida de éxito empresarial, pero nunca fue únicamente un objetivo, un número o una cantidad de plata. Yo creo que es bueno saber que la intención no tiene que ver con acumular un cargo, acumular una posición, sino tener la libertad de transmitir mis ideas y tratar de resolver problemas.

¿Vos votarías a alguien que hace un año atrás no conocías para ser presidente de tu país?

Pasa todo el tiempo y yo creo que es lo bueno de la democracia. Lo vemos en el Partido Nacional, hay perfiles tan distintos que es casi imposible comparar unos con otros porque no tenemos nada que ver en lo que hemos vivido, en las edades, casi en nada. Entonces en lo que yo sí creo, y viendo la pluralidad de opciones, es que es bueno tener alternativas. Yo creo que sí, por supuesto, es parte de lo que estoy haciendo, darme a conocer, explicar mis ideas y mi manera de trabajar, en muchas cosas han visto que tampoco es convencional. Yo quiero escuchar antes de proponer, no me gustan esos discursos de esos políticos que vienen con la solución perfecta y digan 'esto es lo que hay que hacer'. A mí me gusta trabajar directamente con la población y en muchos casos las ideas que yo voy a proponer y las prioridades que yo les voy a poner a esas propuestas van a hacer las que escuche y vengan de la gente. Es una candidatura distinta donde quizás la apertura de la información y de la elaboración de las propuestas va a permitirle a mucha gente reconocerse en mi proyecto y quizás lo menos importante sea yo porque nunca tampoco he logrado nada gracias a mí, sino a la gente que me rodea y que nos va acompañando en este proyecto.

Hablemos un poquito de la realidad uruguaya. tenemos un tercio de los trabajadores que ganan $ 15.000. ¿Cómo te parece que eso se puede cambiar si es que es necesario hacerlo?

Sí. Para ponerlo en números: la canasta básica cuesta $ 60.000, ¿y cuánta gente gana eso? Que sean jubilados, que sean trabajadores. Hay un problema que yo veo y en los recorridos me lo plantean mucho: es que hoy a casi nadie le da para terminar el mes. Y gente de todo tipo, gente que trabaja, que a veces tiene que acumular dos o tres trabajos para poder pagar las cuentas. Los jubilados me decían que después de pagar los impuestos no les queda ni para los remedios. Ahí hay dos problemas, uno que es el de las oportunidades y tener un sueldo acorde a lo que cuesta la vida en Uruguay y otro es el costo de la vida en Uruguay. Yo les puedo decir, habiendo visitado muchos países, que Uruguay está muy caro comparado hasta con países de Europa. ¿Y de dónde viene eso? De algunas ineficiencias de gestión estatal. No hay dudas que lo del combustible es un caso absurdo, que tengamos que pagar la nafta más cara del mundo que eso le pega a todo el sector productivo, le pega al sector agrícola pero también le pega a cualquier persona que tiene que llenar el tanque de una moto para ir a trabajar o ir a pasear. Y esos precios después se reflejan en una empresa, que es quien lo vende, Ancap, que además pierde plata, entonces imagínense el nivel de ineficiencia. Todos los consumidores pagan un producto carísimo y la empresa perdiendo plata y nosotros pagando de vuelta. Hay problemas de impuestos que se fueron acumulando que hacen que toda actividad es casi imposible, uno hace sus cuentas y pagando todo no les da. Muchísimos empresarios dicen que se están yendo. Por ejemplo en el sector agrícola mucha gente se va a Paraguay porque los costos son más bajos, los impuestos son más bajos y al final estamos perdiendo toda la actividad económica que hace la prosperidad de un país por una cantidad de impuestos y regulaciones que son seguramente anti a que las cosas sucedan en Uruguay.

¿Cómo son los salarios en las empresas en que participás?

Nosotros en general tenemos salarios típicos, son empresas tan grandes que no pueden escaparse de las normas de sus sectores. Las empresas nuestras son muy organizadas, muy institucionalizadas, entonces quizás sean más reguladas de lo normal, eso a veces tiene costos más importantes.

