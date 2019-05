Juan Sartori: “Cuanto más me atacan siento que más convencido estoy de mi camino”

Uruguay 2020

El precandidato nacionalista Juan Sartori habló sobre las críticas que ha recibido desde el resto del sistema político y, principalmente, desde su propio partido.

En entrevista con Montevideo Portal, Sartori dijo "hay una desconexión total" entre las críticas que recibe y su aumento en las encuestas de aprobación o de intención de voto.

"Cuanta más aprobación de la gente tengo, o sea, cuanto más se valida y legítima que esta nueva manera de hacer política es apoyada por la gente, más rechazo tengo del status quo", expresó.

"Cuanto más me atacan siento que más convencido estoy de mi camino", añadió en la conversación que será publicada entera el próximo viernes, en una nueva edición del ciclo Uruguay 2020.

En este sentido, Sartori dijo que el sistema "quizás se había acostumbrado a funcionar de cierta manera" y, por eso, su forma de hacer política molesta.

"Lo que miro y que lo que me interesa es la aprobación de la gente, no la aprobación del sistema político", dijo Sartori y añadió que "desde el primer día" se puso "a disposición del país".

"La gente decidirá en qué lugar me tocará ir, pero no es algo que viva con la presión o el estrés que algunos tienen de qué hago si esto no funciona", concluyó.

Montevideo Portal