Jóvenes de Paysandú hicieron como que ayudaban a un hombre de 76 años y lo robaron

En las últimas horas, un hombre de 76 años fue víctima de un robo en la ciudad de Paysandú, cuando regresaba a su casa de hacer las compras. El hecho se dio en las calles Soriano y Grito de Asencio de la capital sanducera.

La hija de la víctima relató a El Telégrafo que su padre padece cáncer y es paciente oncológico, por lo que entre las pertenencias hurtadas los delincuentes se llevaron importantes papeles médicos referente al tratamiento al que está sometido.

La mujer comentó que el hombre había salido de una carnicería y se disponía a irse, en moto, rumbo a su casa. Al notar que el vehículo no tenía nafta, continuó a pie por la calle Soriano.

En determinado momento aparecieron dos jóvenes y uno de ellos le preguntó qué le había pasado. El hombre contó que no tenía nafta, por lo que se ofrecieron a ir a buscarle. “El muchacho fue, volvió con una botella con nafta y se la cargaron a la moto”, añadió la hija.

Ante esto, el hombre le dio una propina a los jóvenes. Sin embargo, la situación dio un giro cuando el otro individuo comenzó a forcejear con la víctima para sacarle sus pertenencias una vez que ya estaba encima de la moto.

“Le arrancó el bolso y salió corriendo hacia una de las casas por Grito de Asencio”, añadió la mujer. Además de la comida que había comprado, tenía “la billetera con plata, los documentos y unos papeles médicos importantes”.

