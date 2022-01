Joven no pagó el ticket del metro en NY, saltó las vallas y murió tras caerse de cabeza

Curiosidades

Un joven de 28 años llamado Christopher de la Cruz que vivía en Nueva York falleció el pasado domingo luego de intentar saltar las barreras del metro de Queens, concretamente la estación Forest HIlls-71st.

Según informan los medios locales, el hombre intentó saltar por encima en reiteradas ocasiones para no pagar el boleto, pero no solo no lo consiguió, sino que se cayó de cabeza y se fracturó el cuello. En el video se logra ver cómo el joven no pude con las barreras de metal, hasta que en determinado momento pierde el equilibrio y cae de cabeza.

El hombre lo encontraron policías de la zona, quienes solicitaron la emergencia médica de inmediato. Sin embargo, se declaró su muerte oficial momentos más tardes. El hecho ocurrió en la madrugada neoyorkina y quedó registrado en las cámaras de videovigilancia, pero no es suficiente para algunos internautas, que cuestionaron la veracidad del video.