Joselo López sobre senador Sebastián da Silva: “Es un provocador compulsivo”

Política

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva dijo a El Observador que la agenda del Frente Amplio la marcan "los gordos de las empresas públicas". Las declaraciones del representante nacional no cayeron bien en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

"En realidad no se si se refiere a mí en lo personal, porque no soy dirigente de las empresas públicas, soy de la Administración Central y Servicios Descentralizados. Pero puede ser que seguramente no tenga idea que es una cosa y que es la otra. Pero eso es irrelevante. Tampoco me ofendo porque se refiera con ese adjetivo a mi persona, si en realidad soy una de las personas a las que él se refiere. La gran mayoría de las personas con las que me relaciono cotidianamente me dice gordo", expresó el secretario general del gremio, Joselo López, en diálogo con Montevideo Portal.

"Lo que sí me parece penoso es el papel que le toca jugar a este senador. Es uno de los doble cinco raspadores del Gobierno, es un provocador compulsivo que tiene que cumplir con ese papel, porque entre otras cosas seguramente no puede jugar de enganche, porque no tiene muchas ideas", dijo López.

Agregó que "es el típico personaje que pone mucha plata en la campaña electoral y lo meten en un lugar relevante, en el cuál si hay muchos movimientos internos le toca asumir alguna responsabilidad".

"Seguramente quiera trascender y buscar el aplauso fácil. Elige pegarle al movimiento sindical y faltarle el respeto al presidente del PIT-CNT".

Sebastián da Silva también dijo a El Observador que "Lo de Fernando Pereira (su posible candidatura a la presidencia del Frente Amplio) es un sincericidio que deja de manifiesto el avance de los sindicalistas públicos en la izquierda".

"Estamos en un país libre donde todo el mundo se puede expresar. Son las reglas de juego que están planteadas. Cuando querés tener un minuto de fama porque en realidad no te conoce ni tu tía, algo tenés que hacer para trascender públicamente", dijo el representante sindical.