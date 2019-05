José Mujica integrará listas del MPP y volverá al Parlamento a “defender los derechos”

Política

Fuentes del MPP aseguraron a Montevideo Portal que el ex presidente definirá si encabeza las listas al Senado o Diputados después de las elecciones de junio.

En agosto del año pasado, el ex presidente José Mujica renunciaba a su banca en la Cámara de Senadores y le dejaba su lugar al ex ministro de Ganadería Andrés Berterreche. Cuando se fue, dijo que estaba "cansado del largo viaje", pero dejaba en claro que, mientras su mente funcione, no podría "renunciar a la solidaridad y la lucha de ideas".

El regreso de Mujica al Parlamento podría darse en la próxima legislatura, según dijo él mismo durante un acto del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Punta de Rieles: "Voy a ir al Parlamento para pelear por los derechos conquistado que tiene este pueblo uruguayo".

Según recoge La República, el ex mandatario se mostró preocupado por la situación política de la región, particularmente la argentina, donde "sobrevino una crisis de carácter económico". El gobierno de Mauricio Macri, señaló, "levantó la bandera del cambio", pero luego "el cuento de cambiar se lo hacen pagar a los trabajadores y a los sectores más populares".

Fuentes del MPP aseguraron a Montevideo Portal que Mujica integrará las listas del sector, y que se definirá después de las elecciones internas si las encabeza para el Senado o para Diputados.

Montevideo Portal