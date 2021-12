Jerarca de la IM explicó las acciones que tomarían ante el préstamo del BID

Política

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición a nivel de Montevideo por el préstamo solicitado por la Intendencia de Montevideo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) continuarán estos días, dado que la mesa política de la coalición en el departamento se reunirá en las próximas horas para definir los pasos a seguir y determinar si votará o no el proyecto de préstamo.

Es que el oficialismo necesita una mayoría especial (requiere al menos de tres votos de la oposición) en la Junta Departamental de Montevideo para aprobar dicho proyecto y es por eso por lo que la intendenta Carolina Cosse aceptó algunos cambios que planteaban ediles del Partido Nacional. Sin embargo, la presidenta de la departamental nacionalista en Montevideo, Laura Raffo, aseguró que la contrapropuesta de la jefa departamental “no contempla” los pedidos realizados.

Asimismo, la excandidata a la IM por la coalición multicolor criticó que se pida un préstamo a pagar en 20-25 años y que se compren contenedores y camiones que durarán menos que ese período. Para aclarar este punto, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Guillermo Moncecchi, realizó un hilo en Twitter.

“Se están diciendo cosas como que el préstamo que acordamos con el BID (se llama PSU VI) es para comprar camiones y contenedores. Les cuento en algunos tuits los proyectos incluidos, así sabemos bien lo que se quiere (o no se quiere) votar”, comenzó.

En primer lugar, el jerarca aseguró que se va a hacer saneamiento para Casabó Norte y Rincón del Cerro, que incluye: 2.253 personas, 67 hectáreas, 8,8 km de redes de saneamiento, 654 conexiones y 2 km de macrodrenaje y microdrenaje. Este proyecto —dijo— tendrá un costo de casi seis millones y medio de dólares.

Posteriormente, Moncecchi afirmó que se reforzará el colector de la cuencia del Arroyo Mataperros, Versalles y Carlos María de Pena. “Los vecinos de la zona van a dejar de tener inundaciones que tienen desde los años 60’. Y vamos a parquizar la zona, obvio. Monto: US$ 7.750.000”, añadió.

“Vamos a recuperar gran parte de la Red Arteaga, la red histórica de Montevideo, que existe desde 1856. Eso quiere decir menos roturas de pavimento, mejor movilidad y menos marcianitos en las calles. Se van a rehabilitar 18.5 km de colectores. U$S 6.200.000”, explicó.

Asimismo, el director de Desarrollo Ambiental dijo que instalarán jardines de lluvia y otros sistemas urbanos de drenaje sostenible en varios puntos del país para hacer un “mejor ambiente”, porque “Montevideo puede ser más verde”.

“Vamos por la limpieza. Queremos un modelo nuevo, integral, al día con una agenda ambiental avanzada, y que sume limpieza urbana, mejor recolección, valorización de residuos (reciclaje!), e inclusión social. Y una solución diferente para realidades diferentes”, sostuvo.

Explicó, además, que van a cambiar el modo de recolección, según la zona de la capital. “En algunas zonas donde las casas tienen retiro (Lezica, Malvín, Carrasco) vamos a recolección intradomiciliaria, y se van los contenedores en la calle. Separando en origen, y sumando composteras. En otras zonas con mayor densidad de población, vamos a contenedores antivandálicos en calle, recipientes para reciclables (bolsones, o rígidos) en los edificios. En otras zonas, vamos a combinar intradomiciliarios con recipientes en calle, custodiados.”, indicó.

Todos estos cambios anunciados tendrán un costo total de casi 14 millones de dólares y que cambia “completamente” el modelo de recolección de residuos, algo que fue estudiado por los expertos de la IM y el BID. “Y, sí, incluye compra de camiones, pero es muchísimo más que eso. Pero hay más”, reconoció.

“Vamos a cambiar la tecnología de recolección (el ‘tipo de contenedores’) en las zonas más densamente pobladas hacia un sistema de izado bilateral (como los que hoy hay en C. Vieja y Centro) y antivandálico, lo que esperamos mejore radicalmente la limpieza en esas zonas. Esto impactaría directamente a más de 200.000 personas. Eso son U$S 24.090.000. Es un cambio de _tecnología_, no una reposición de contenedores, y es un pedido que en la preparación nos hicieron algunos alcaldes, en particular del municipio CH”, añadió.

Finalmente, comunicó que tendrán un centro inteligente de limpieza y gestión de residuos con tecnología que permitirá saber en cada momento el estado del sistema y poder tomar acciones con mayor velocidad. Además, se instalará un observatorio de datos para “centralizar y publicar” toda la información como dato abierto.

“Este plan lo trabajamos con más de 30 técnicos de la Intendencia y un número similar de consultores internacionales del BID, y consultamos a todos los actores involucrados antes de enviarlo”, concluyó.

