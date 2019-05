Jana Rodríguez narró un largo caso de acoso en Facultad en los que involucró a ex jerarcas

Locales

Jana Rodríguez Hertz es matemática, profesora grado 5 (la primera en el país) e investigadora. Su nombre suele aparecer en los medios uruguayos con frecuencia, ya que se ha involucrado intensamente en el debate sobre educación en el país.

Desde 2017 vive en Shenzhen, China, y trabaja en la Southern University of Science and Technology of China.

Esta semana, Jana contó una historia que está justamente relacionada con su lugar de residencia actual y también con su carrera profesional, en la que tuvo la tarea poco sencilla de abrirse paso siendo mujer.

La profesora narró un largo caso de acoso que sufrió mientras estudiaba en la Facultad de Ingeniería, que involucra no solo a su orientador por entonces, sino también a cargos jerárquicos por su responsabilidad. Por ejemplo, nombra a la decana de Ingeniería María Simón y el ex rector Roberto Markarian.

"Desde que empecé mi tesis, mi orientador me tenía ganas. Y todos sabemos lo que pasa cuando uno -una- le dice que no a un profesor poderoso. El señor era grado 5, fue nombrado Honoris Causa por la UdelaR, gran amigo de Maria Simón y Carolina Cosse, entre otros", comenzó.

"Las cosas empeoraron cuando mi hermano, también matemático, hizo una tesis de puta madre y la logró publicar en el mejor journal de matemática. El señor, que era un mediocre y le había hecho creer a todos que era brillante, se sintió amenazado", agregó Jana, que aclaró que el mejor paper de su orientador "había sido publicado en un journal medio pelo, y andá a hacerle creer al departamento de matemática que ese pibe de 30 lo había hecho por suerte".

"Pero meterse con él, era meterse con matemáticos de la talla de Michael Shub, Charles Pugh y Anatole Katok. Así que lo hizo por el lado más débil de la cuerda: una servidora", dijo la matemática en relación a esta persona.

Contó que durante 15 años ella y su hermano sufrieron bullying por todo el departamento de matemática, detallando luego lo que eso incluyó: "En los primeros cinco años, el 90% del departamento de matemática no nos saludaba. Hacían de cuenta de que no existíamos. Yo no era una presa fácil, eh, un día le señalo la bragueta a mi orientador y le digo -la tenés abierta- él se mira. ¿Viste? si querés, existo", continuó.

"Nos daban el doble de tarea que al resto. Sin ninguna justificación. Teníamos un estrés de puta madre, mis hijos tenían tres ataques de asma por día. Un día nos borramos por una semana a Córdoba, era eso o nos moríamos", contó Jana.

El bullying también incluyó que Marcelo Cerminara -administrador de la red- tuviera acceso a sus emails y carpetas y pudiera leerlos. "Motivo por el cual pedimos centralmente ser sacados de la red. Por suerte, accedieron. Supe que le dieron acceso a mis carpetas a otras personas del instituto", recordó.

"Incluyó que amenazaron con hacernos un sumario. Pedimos el motivo, y no pudieron decírnoslo. Pero amenazaron con quitarnos el trabajo. Incluyó que María Simón, decana, me llamó a mí a comparecer a un tribunal inquisidor, formado por Rodolfo Gambini, y otro profesor que no recuerdo pero era de igual jerarquía y no concurrió, a que rindiera cuentas ‘por hacer problemas en el instituto'. Fui. Les recuerdo que yo en ese momento era una grado 3, pichi como el que más, ellos eran la decana con poder y un profesor super reconocido de física de la UdelaR", prosiguió.

Un largo camino

"Fue uno de los peores momentos de mi existencia en la Facultad de Ingeniería, yo temblaba y sostenía una estampita, era totalmente vulnerable", se confesó la matemática.

Mientras tanto, con su hermano vivieron "momentos muy de mierda". "Martin Sambarino, hoy grado 5, le ofreció ‘inmunidad' a mi hermano a cambio de que se despegara de mí. Mi hermano le dijo ‘¿Really?'. Marcelo Cerminara le dijo a mi esposo: ‘Ninguna mujer vale tanto'. El tema era conmigo", explicó.

"Imposible resumirles todos los momentos de mierda que vivimos. Baste decir que un grado 2, hoy reconocido matemático que protegeré porque soy decente, pidió que pagáramos la electricidad, porque no merecíamos trabajar gratis. Cuando mi hijo mayor me dijo que quería estudiar matemática entramos en pánico. Dijimos, haremos cualquier cosa para que tengas oportunidad de estudiar lejos de ahí. Así conseguimos trabajo en China. Al pedo al final porque él decidió quedarse. El peor escenario para nosotros", dijo, para luego enrabar con una historia ocurrida recientemente.

"La semana pasada en Luminy tomé más de una copa; cuando iba al baño me llamó el grupo de uruguayos que estaba allí. Fui, medio tambaleante. Y para mi sorpresa, me pidieron disculpas. Me pidieron disculpas por haberse portado como el orto durante años con nosotros. Yo no supe qué hacer. Me puse a llorar", confesó.

"Les dije que ellos eran muy jóvenes y no tenían la culpa, ellos insistieron en que se portaron como el orto. Y sí, se portaron como el orto, pero yo no los culpo. Durante años había casamientos en que iba todo el departamento de matemática menos nosotros, no es joda, pero igual. Creo que, aunque fueron también responsables, somos lo suficientemente decentes como para no culparlos. Después de eso tomamos vino, cachaça y fumamos porros. Celebramos que las heridas se empiezan a cerrar. Brindo por esta nueva generación, que esto no pase de nuevo", concluyó.

Para Rodríguez Hertz, contar la historia (y recibir las disculpas) fue sanador. "Cuando uno es abusado, sin quererlo entra en la lógica del abusador. Escuchar por primera vez que el abusador no tiene razón, cura el alma. Para cualquiera que haya sido abusado lo va a entender, para el que no, trate", dijo.



Continuará

Tras hacer este largo hilo en Twitter, Jana retomó la historia hoy, luego de que algunos internautas le pidieran que hiciera la denuncia penal. "Les pido respeto. Esas cosas son mucho más fáciles decirlas que hacerlas, más si estoy en China y hay gente que quiero que puede salir muy perjudicada", les respondió.

"También les pido que si tanto les interesa el tema, me acompañen a hacer algo para desarrollar mecanismos (a futuro, no a pasado) para que estas cosas sean cada vez más difíciles de repetir.



Si bien recordó que hay protocolos para estos casos (como en la Facultad de Ciencias Económicas), "si el (o la) involucrado/a es muy poderoso/a, el efecto de los mismos es muy limitado". "Eso lo sabemos todos, gente, el tema es que cuando el pez es muy gordo, hace lo que quiere. Hasta que no nos sinceremos con esto, no va a parar", dijo.

"Yo di algunos nombres, pero hay más involucrados, gente que sale en los diarios y tuvo su cuota de poder en su día. No voy a nombrar más gente porque ya ha sido suficiente. Pero por favor no me pidan cosas desde la comodidad del que no va a ser tocado. Por algo la gente guarda tanto silencio, ¿por qué se creen que lo hacen? ¿A qué no saben lo que les pasa a los que hablan? Piensen un poco antes de dar esos consejos", afirmó.

Luego dio algunos nombres de las personas implicadas. "Mi orientador lo puedo nombrar porque ya falleció: Jorge Lewowicz. No sólo fue nombrado Doctor Honoris Causa de UdelaR a instancias del anterior rector, sino que apenas fue cuestionado por nosotros, el Instituto de Matemática y Estadística (IMERL) sacó una resolución destacando su ‘bonhomía'(?)", escribió.

"Con esto cualquier persona puede adivinar que nuestro anterior rector (Roberto) Markarian también estaba involucrado. ¿Ahora pueden entender un poco la complejidad del asunto? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Cómo iniciás un procedimiento administrativo si la cabeza de toda la institución forma parte del asunto? ¿Alguien puede empezar a entender estas dinámicas?", se descargó.

"¿Saben la tranquilidad que tengo con este asunto? Que todo lo que digo es posta y me he quedado corta, hubo muchísimo más. La gente que se ha puesto en contacto conmigo lo confirma, algunos se sienten culpables de cómo actuaron. Cero rencor, pero no me vengan con cosas. En las resoluciones del IMERL quedan rastros de muchas de estas cosas, como por ejemplo, que tuvieron que trasladarnos un semestre al CMAT porque el nivel de acoso era insoportable. Nos robaban los elementos de trabajo. Por ejemplo, los monitores, los mouse, las bolitas de los mouse. Hay estúpidos que piensan que porque pudimos progresar el acoso no existió. No subestimes el esfuerzo que hicimos, campeón. Pero a mí siempre me queda la duda de que podríamos haber progresado más y aún habernos quedado en nuestro país, ¿viste?", culminó