Israel bombardea ciudad portuaria de Yemen tras ataque de los rebeldes hutíes en Tel Aviv

Aviones israelíes bombardearon este sábado Hodeida, ciudad portuaria de Yemen, un día después de un mortal ataque con dron en Tel Aviv reivindicado por estos insurgentes.

“Aviones de combate del ejército israelí golpearon hace poco objetivos militares del régimen terrorista hutí en la región del puerto de Hodeida, en Yemen, en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra el Estado de Israel” por estos rebeldes en los últimos meses, indicó el ejército israelí en un comunicado.

Israel “pagará” por haber atacado Yemen, advirtió poco después Mohamed al Bukhaiti, miembro del politburó de los hutíes, que controlan gran parte de Yemen, incluyendo Hodeida (al oeste del país).

“La entidad sionista pagará por atacar instalaciones civiles, y responderemos a la escalada con escalada”, prometió Bukhaiti en un mensaje publicado en las redes sociales.

El corresponsal de AFP en Hodeida declaró haber oído varias fuertes explosiones y la televisión Al Masirah, dirigida por los rebeldes, informó de una “serie de ataques” contra “instalaciones de almacenamiento de combustible” en el puerto.

Estos bombardeos se producen un día después de que un ataque de los hutíes con dron, que burló la eficaz defensa aérea de Israel, dejó un civil muerto en un edificio residencial de Tel Aviv, lo que provocó amenazas israelíes de represalias.

Nadav Shoshani, uno de los voceros de las Fuerzas de Defensas Israelíes publicó tras el ataque: “Suficiente es suficiente; luego de más de 220 proyectiles que los terroristas hutíes lanzaron a los israelíes en nueve meses y de su ataque de este sábado en una zona civil de Tel Aviv, hoy dijimos: ‘suficiente es suficiente’”.

“Los ataques del enemigo israelí contra instalaciones de almacenamiento de petróleo en el puerto de Hodeida” causaron muertos y heridos, declaró el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, sin especificar un balance.

Los rebeldes hutíes, un movimiento apoyado por Irán que gobierna parte de Yemen, es también aliado del movimiento islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre.

AFP