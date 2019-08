Investigan si escáner del puerto revisó los contenedores del barco hallado con cocaína

Locales

"Tenemos que ver si realmente ocurrió acá o si fue como en el embarque anterior, que se constató que no fue en Uruguay", dijo el presidente de la ANP.

La incautación de un cargamento récord de cocaína en Alemania (4.500 kilos), hallado en un barco que provenía de nuestro país, disparó las alarmas sobre la falta de controles en Uruguay. Este caso se dio a conocer a tan solo días de que se informara sobre la salida de 600 kilos de cocaína del aeropuerto de Carrasco, en el marco de la Operación Familia.

Se inició una investigación por parte de la Fiscalía, que está a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, que se apoyará en la información que puedan aportar Aduanas, Prefectura y la Administración Nacional de Puertos.

Alberto Díaz, presidente de la ANP, habló al respecto esta mañana en charla con Telemundo 12. Señaló que tras tomar contacto con la noticia comenzaron a "aportar en lo que tiene que ver el puerto, que es la trazabilidad de la carga". "Para eso precisamos más datos", dijo Díaz, que aclaró que se solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y que, debido a que se mencionaba un cargamento de soja, se pidió al sector de Operaciones que informe sobre todos los embarques de soja de los últimos sesenta días, a fin de tratar de establecer cuál es el barco implicado.

"Si se descubrió hace quince días, hay que recordar que los barcos no van directo, hacen escala en puertos brasileños. Necesitamos datos concretos", dijo Díaz, que explicó que no pretende eludir responsabilidades del puerto ya que es "una noticia que perjudica". "Tenemos que ayudar a limpiarla y ver si realmente ocurrió acá o si fue como en el embarque anterior, que se constató que no fue en Uruguay", dijo, en relación al cargamento detectado en abril en Hamburgo, con más de 400 kilos de cocaína disimulados entre sacos de arroz.

También se está en proceso de averiguar cuál es el operador y el despachante. "Tenemos un escáner que inspecciona los contenedores y que trabaja a solicitud de dos organismos: Aduana y Prefectura. En este caso, al no saber cuál es el barco, no puedo asegurar cuántos contenedores se escanearon o qué pasó", dijo.