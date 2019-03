Investigan participación de espectadores del accidente en el juego de la "gallinita ciega"

Locales

El director de Tránsito de Maldonado, Juan Pígola, dijo que no es confirmado que los fallecidos estuvieran disputando este juego, pero señaló que había dinero de por medio.

Dos jóvenes fallecieron en la madrugada de este domingo luego de chocar entre sí de manera frontal en San Carlos, aparentemente durante el juego de la "gallinita ciega".

Este juego, que en inglés se conoce como Chicken (y que tiene varias referencias en películas), consiste en que dos conductores manejen sus vehículos en una trayectoria de colisión, uno frente al otro. El que se desvía antes para evitar el choque pierde la apuesta y es tildado de cobarde. SI ninguno lo hace, como en el caso de San Carlos, se produce la colisión, con consecuencias generalmente fatales.

Dos jóvenes de 18 y 20 años murieron por esta práctica en este accidente, al impactar sus motos a gran velocidad. Lo hicieron ante la vista de varios espectadores, que observaban el juego que practicaban.

El director de Transporte de Maldonado, Juan Pígola, aseguró a Montevideo Portal que todavía no es confirmado que los jóvenes estuvieran disputando este juego. En las imágenes captadas por una cámara (que decidimos no publicar tras pedido de los familiares de las víctimas) se ve que las dos motos chocan de frente, pero no parecen ir en línea recta; además hay otro birrodado detrás de una de las motocicletas, que se salva por centímetros del impacto. "Da la impresión de que es como una picada desorganizada, pero tampoco podemos descartar lo del juego", apuntó el director.

Pígola aclaró que la intendencia de Maldonado está realizando operativos para controlar las picadas y otros juegos irregulares y que ha logrado desactivar estas competencias en varios puntos, como Punta del Este y la ciudad de Maldonado. Ahora, sin embargo, se registró un corrimiento hacia San Carlos, donde la competencia del control de tránsito es de las autoridades locales (de la alcaldía)

El jerarca explicó que la comuna asume la parte de la responsabilidad que le toca y expresó su preocupación de que hubiera tanta gente mirando, incitando a los competidores y luego huyendo cuando se registró el choque, sin prestar asistencia. La intendencia tiene indicios de que los espectadores habían apostado dinero.

Ahora, la dirección de Tránsito tendrá una reunión con las autoridades de San Carlos para enfrentar este problema, tomar medidas y evitar que vuelva a suceder. Pígola señaló también que se seguirá con la campaña de concientización vial dirigida a los más jóvenes, que pretende desactivar este tipo de competencias. "El camino es disuadir, marcar presencia y que se asuman responsabilidades. Son núcleos reducidos que arriesgan la vida de un montón de gente. Y quienes observan son tan culpables como los que incitan", afirmó.

También dijo que una pata que no se suele tener en cuenta es "la inacción de la Justicia".

"Con frecuencia enviamos oficios por el no uso de cascos, por ejemplo, y muchas veces se vencen los plazos en los juzgados, porque la falta no se considera tan importante. Pero para nosotros la falta es el preámbulo de delitos como este", concluyó.