Inumet emitió una alerta amarilla y otra naranja por tormentas: a qué zonas afecta

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la tarde de este sábado una alerta amarilla y otra naranja por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes” pueden afectar al país durante las próximas horas.

El organismo detalló que la inestabilidad climática se debe a una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable”.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.”, detalló el instituto en el comunicado.

Se espera que hayan “mejoras temporarias” durante el transcurso de la advertencia, que se encuentra vigente hasta las 20 horas. “Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agrega la misiva.

Las localidades afectadas por la alerta amarilla son:

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.

Florida: Casupa, Cerro Chato, Fray Marcos y Nico Pérez.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Biassini, Cayetano, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín y Saucedo.

San José: Ciudad del Plata.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

La alerta de color amarilla será actualizada a la hora 23:30.



Mientras que las localidades afectadas por la advertencia de color naranja son las siguientes:

Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Los Cerrillos y Santa Lucía.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Todo el departamento.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

La alerta de color naranja será actualizada a la hora 23:30

