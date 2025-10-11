Inumet emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes”: a qué zonas afecta

Locales

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la tarde de este sábado una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes” pueden afectar al país durante las próximas horas.

El organismo detalló que la inestabilidad climática se debe a una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable”.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, detalló el instituto en el comunicado.

Se espera que hayan “mejoras temporarias” durante el transcurso de la advertencia, que se encuentra vigente hasta las 20 horas. “Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agrega la misiva.

Las localidades afectadas son Sequeira en Artigas; Aguas Buenas, Blanquillo y La Paloma en Durazno; Merinos y Tambores en Paysandú; Las Flores y Minas de Corrales en Rivera; Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro y Quintana en Salto; y todo el departamento de Tacuarembó.

