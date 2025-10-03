Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas: las localidades afectadas

Montevideo Portal
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
La advertencia se debe a que un frente semiestacionario afecta al país, lo que genera tormentas, “algunas puntualmente fuertes”.
El organismo destaca que en zonas de tormenta se podrán registrar “lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.
Inumet continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios. En tal sentido, está previsto que la alerta se actualice a las 19:30.
Principales localidades afectadas:
Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.
Cerro Largo: Arévalo.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo y La Paloma.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: todo el departamento.
Inumet emitió, además, una advertencia a la población por “tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes” para todo el fin de semana.
