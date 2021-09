Intentaron asesinar a Ramón, el ex jefe de la barra brava de Nacional

Policiales

Desconocidos fueron hasta su casa, le gritaron “salí Ramón” y lo atacaron a balazos. Recibió tres disparos. Dos en la pierna, uno le rozó la mano. “Me iban a tirar a matar”, dijo el hincha tricolor.

Ramón, el ex jefe de la barra brava de Nacional, habló este mediodía en el programa de Julio Ríos, la Voces del Fútbol, que se emite por Radio Nacional, y confirmó el ataque que sufrió en la puerta de su casa.

Ramón contó que estaba durmiendo en su casa, cerca de las dos de la madrugada, cuando sintió que desde afuera, gritaban su nombre.

“Me golpean la puerta y me gritan salí Ramón. Cuando estaba por abrir tiraron un tiro para romper la cerradura”, dijo en Las Voces del Fútbol el ex barra.

“Me puse detrás de la puerta y no los dejé entrar. Pero se rompió un vidrio y por ahí metieron el arma. Me iban a tirar a matar. Yo les bajé el arma y el loco disparó. Me pegó tres tiros. Tengo una bala alojada en el talón, otro proyectil ingresó y salió en una pantorrilla y un tercero me rozó la mano”, contó Ramón.

El ex barra brava dijo que está alejado del fútbol y que hoy hace música arriba de los ómnibus. Dijo que no tiene idea de por qué lo fueron a atacar.

Tras el ataque los tipos se fueron corriendo y vecinos dijeron que “fueron dos personas”.

“Me podría haber muerto, 40 minutos demoró la Policía”, señaló.

