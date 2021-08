Intendentes del litoral preocupados por situación del comercio ante diferencia cambiaria

Locales

Los intendentes de Paysandú, Salto y Río Negro realizaron una conferencia de prensa este lunes donde plantearon la preocupación por la situación económica que pueden vivir los comercios por la diferencia cambiaria que hay con Argentina, según manifestaron. El intendente de Salto, Andrés Lima, aseguró que esta historia la vivieron en el pasado y que “lastimó” a toda la región.

“La preocupación que tenemos es que, con la apertura de los puentes, seguramente eso va a traer consigo en la medida que haya un masivo desplazamiento de uruguayos a la argentina, ya sea por el combustible, y con el combustible viene el surtido y la compra de otros productos, eso con el tiempo va a generar que comercios van a cerrar o comercios que hoy son formales, pasarán al informalismo. Va a crecer el informalismo, trabajadores van a perder su empleo y con suerte alguno pasara al seguro de paro”, aseguró Lima.

El jefe departamental de Salto dijo que esa es la situación que se esperan si no se toma algún tipo de medida para que no suceda. Además, Lima auguró que, cuando haya libre tránsito en las fronteras, van a haber “consecuencias muy duras”. “Por eso recalcar esta instancia y recalcar que se está trabajando con mucho cuidado porque, si bien se han manejado muchas propuestas, el objetivo no es que cada uno exprese públicamente lo que está pensando o las posibles salidas, sino que lo hagamos como bloque, como región, que entendemos es la única forma que puede prosperar algunas de las medidas que vamos a plantear”, indicó.

El intendente de Salto destacó como “muy positivo” el hecho de que se haya generado una instancia junto al resto de las intendencias donde continuarán con los trabajos para manejar propuestas concretas. Llamó a ser “muy cuidadosos”, pero aclaró que la finalidad de esta actividad es importante para la economía de cada departamento, en un sector que genera miles de puestos de trabajo como es el comercio.

“Lo que fundamentalmente se debe hacer es trabajar para elaborar una propuesta viable que esté al alcance de gobierno nacional y departamental. Creo que lo importante es que conocemos el país y no es un tema nuevo que haya surgido ahora. En el año 2007 se dispuso el descuento del 24% de los combustibles, por tanto, creo que, a lo largo de este tiempo, esta problemática se ha planteado. Esta vez, en un contexto distinto, a la salida de una pandemia con una situación económica complicada para toda la región, entonces creo que tenemos que ser muy responsables. No es plantear propuestas por plantearlas, sino que realmente se puedan concretar, sean viables y beneficien al comercio, al consumidor y a las economías locales”, aseguró.

Por último, consultado sobre si estas medidas de protección pueden dañar la relación con Argentina, el intendente de Salto reiteró que se trata de una problemática que data de hace 14 años atrás y que es una situación donde hubo una moneda que se depreció y una economía que se desinfló.

“No se pudo (solucionar el problema) hasta el día de hoy, no se le ha encontrado una situación que entendemos que escapa a los gobiernos departamentales. Al alcance nuestro está en proponer algunas medidas para tratar de buscarle una salida a una situación en donde realmente como intendente de Salto e imagino que pasará lo mismo con los demás intendentes no queremos que los comercios cierren, que haya desocupación, informalismo”, afirmó.

Además, dijo que nadie quiere que estos problemas sucedan y es por eso por lo que se buscan generar estos ámbitos para que la región pueda trabajar de forma integrada para evitar una “situación compleja”. “Creo que eso es lo que buscamos, si después genera, yo creo que no se debería tomar de esa manera, algún inconveniente con la provincia de Entre Ríos, no es ese el objetivo”, concluyó.