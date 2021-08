Intendencia intimó dos veces a Daniel Peña por construcción de una casa en Punta Ballena

Locales

El diputado y flamante presidente del Partido de la Gente, Daniel Peña, fue multado e intimado en dos ocasiones por la Intendencia de Maldonado para que detenga la obra de una casa que realiza en el balneario Punta Ballena, informó el diario El Observador y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes de la comuna fernandina.

Según consigna el diario, el legislador fue denunciado por vecinos de la zona ante la Junta Departamental y ante la intendencia por la construcción de una casa de 345 metros cuadrados sin permiso definitivo y donde excedió los máximos de altura permitidos. Ante las reiteradas denuncias de los vecinos y las dos intimaciones, el legislador paró la obra.

En tanto, Peña dialogó con El Observador y sostuvo que los vecinos “politizaron el tema” y que, si se pusiera en ese esquema, “la intendencia no lo habría multado ni suspendido la obra”. “Actué de buena fe, hay un error, pagaré lo que tenga que pagar. No hay mala fe de ninguna de las partes, no hay contravención de forma ex profesa”, afirmó.

“No es una obra hecha de vivo. Es una obra hecha con arquitectos e ingenieros. Para hacer todo esto se precisa el permiso para abrir BPS. Tengo un error que veremos quién es el responsable, es un tema que tengo con mi arquitecto, además la intendencia me sancionó. Hay una falta que reconozco, pero se da por una piedra. La empresa encontró roca en el suelo y se apoyó allí, por lo cual, la altura superó unos 50 centímetros lo calculado que había en la platea dónde instalaron la casa prefabricada. Esos centímetros están dentro de la tolerancia”, agregó.

Por su parte, los vecinos entienden que hay desigualdad de criterios porque en un caso similar ocurrido en otro balneario el propio intendente hizo una denuncia penal a la propietaria de un predio que había hecho una cocina en el tercer piso de su casa. El Observador consigna la palabra de uno de los denunciantes, ciudadano belga llamado Atony Danno, quien aseguró que espera que la comuna “siga con el proceso” ya que desde su punto de vista “no es solo poner una multa”.

“Decidimos venir aquí no por casualidad. Elegimos Uruguay por ser un lugar seguro y con estabilidad jurídica. Esto no me da una buena imagen de Uruguay. Y el hecho de que sea un diputado... no puede ser que no conozca la ley, debería dar ejemplo”, dijo el ciudadano belga.

La denuncia ante la junta a la que accedió Montevideo Portal indica que la construcción de Peña es “ilegítima, irregular, continúa e ininterrumpida”, y en “absoluta violación de las resoluciones municipales y de la normativa vigente”. También pidieron que no se le conceda autorización, excepción ni permiso alguno que le avale, permita y/o habilite lo ya construido y realizado.

Además, en la denuncia señalan que el tramo donde pasa el padrón donde está construyendo Peña “altera el escurrimiento natural de aguas que se represó agravando insosteniblemente su carga legal”, impuesta por el artículo 74 del Código de Aguas vigente

“Durante el año 2020 el padrón lindero No. 3494 fue adquirido por el Diputado Peña, siendo absoluta e íntegramente desmalezado (se cortaron la totalidad de los árboles existentes, algunos con más de 100 años y en excelente estado) y rellenado en varias ocasiones, elevándose y nivelándose el mismo prácticamente al nivel de la calle desde el frente hacía más de la mitad hacia el fondo del mismo, aún antes de solicitar permiso para ello a la Comuna”, señala la denuncia.