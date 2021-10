Intendencia de Rocha adjudicó siete de los 12 módulos gastronómicos de playa licitados

Locales

La Intendencia de Rocha recibió y abrió este miércoles las propuestas para los 12 módulos gastronómicos que ofreció en licitación durante cuatro temporadas. El director de Turismo de la comuna, Federico Zerbino, informó a Montevideo Portal que tras la apertura de los sobres fueron adjudicadas siete de las 12 unidades. “Quedan cinco que los vamos a negociar individualmente, porque por esos cinco no hubo propuestas”, aseguró.

Zerbino explicó que se presentaron nueve propuestas y que hubo competencia por dos de los 12 puntos: el de playa del Desplayado de La Pedrera (cuyo costo anual era de 22.000 Unidades Indexadas por el módulo más 72.000 UI de base por el canon) y el de playa Sur del Cabo Polonio (con un costo anual de 22.000 UI más 108.000 UI por año como base).

La UI cotiza a poco más de $ 5. Este viernes 29 de octubre figura en pizarra del Banco Central de Uruguay a $ 5,0918.

El director informó que la elección “en el caso del Desplayado fue netamente por un tema de canon, porque fue mucha la diferencia entre las propuestas, y en el caso del Cabo Polonio fue la expertise (lo determinante): los antecedentes gastronómicos y en el punto”.

Zerbino explicó que no puede dar alguna información sobre las adjudicaciones, porque aún no se han concretado todas las notificaciones correspondientes. De todas maneras, anunció que los cinco módulos gastronómicos que no generaron interés entre los oferentes serán adjudicados de forma directa entre “la gente que se presentó (a los llamados a interesados) y perdió, tanto para módulos como para quioscos de playa”.

Previo al llamado a interesados para usar por cuatro años los módulos gastronómicos en uno de los 12 puntos calientes de la costa rochense, la Intendencia abrió un llamado para instalar los tradicionales quioscos de playa, que suelen construirse con madera y recibir el nombre de “chiringos”. La comuna ofreció instalarlos en 22 lugares y se presentaron 40 propuestas.

“En los quioscos de playas, en casi todos los puntos, se duplicó (en las propuestas) el canon base, entonces es gente que se acercó mucho al canon de los módulos y perdió igual. Voy a llamar a esa gente y le voy a decir: ‘Mira, quedaron estos módulos libres, ¿no te interesa un módulo?’”, contó Zerbino, quien además agregó que el jueves se adjudicarán los cinco módulos pendientes.

El director de Turismo de Rocha informó también que hubo propuestas para instalar quioscos de playa en lugares no ofrecidos, o, como le llaman técnicamente, en “ubicaciones no contempladas”. En ese sentido, informó que la comuna tomó dos tipos resoluciones: serán autorizados y otros no.

“Habrá quioscos de playa donde no había propuesta oficial, a iniciativa de los interesados. Algunas ubicaciones se aceptaron y otras no”, dijo, y adelantó que un particular propuso instalar un quiosco en la Playa de los pescadores en Punta del Diablo, lo que no será autorizado. “Si pones un chiringo ahí, tapas toda la playa y tienes todos los restaurantes enfrente. Esa fue una oferta sobre un lugar que no fue aceptada”, concluyó.

Las bases al llamado inicial para usar módulos gastronómicos en la costa rochense por cuatro temporadas pueden leerse acá.

