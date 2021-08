Locales

Intendencia de Montevideo habilita bailes en salones de fiestas pero no en boliches

La comuna mantiene los permisos para locales que ya cuenten con la autorización. En el caso de bares y restaurantes no podrán realizar instancias de baile.

De boliche en boliche, no

La Intendencia de Montevideo emitió este viernes un comunicado sobre las habilitaciones existentes para la apertura de recintos y realización de fiestas y eventos.

En el texto aclaran que los salones y locales habilitados para realizar fiestas y eventos pueden, previa autorización, funcionar en dos formatos: con instancia de baile en eventos con personas con vacunación completa y sin baile en los casos en los que haya población mixta (inmunizados y no inmunizados).

En el primer caso, deberá haber control de trazabilidad, ventilación de los espacios cada 40 minutos, con intervalos de 20 minutos y podrán durar hasta 5 horas y no finalizar más allá de las 5 am. El máximo aforo permitido es de 200 personas si el local es cerrado y de 300 si es abierto. “El lugar debe estar dispuesto con mesas y sillas y se recomienda el uso de mascarilla”, reza el comunicado.

En los casos sin bailes, no cuentan con una duración máxima determinada, aunque el horario de cierre máximo será a la hora 5 am. “El lugar debe estar dispuesto de forma que cada persona cuente con un lugar asignado”, expresan desde la comuna.

Los permisos se deben gestionar con agenda precvia a través del sitio web de la Intendencia y con una anticipación no menor a 48 horas hábiles.

Desde la Intendencia, aclararon a Montevideo Portal que esta habilitación es únicamente para salones de fiestas y eventos y no para locales bailables y boliches abiertos al público.

En el caso de bares y restaurantes, no podrán realizar instancias de baile ya que no tienen “ese giro habilitado (nunca lo han tenido”, según expresa el comunicado. Se mantiene el plazo de su actividad hasta las 2 am.

La comuna recuerda que las infracciones a lo dispuesto en los protocolos generan sanciones que van desde las 4 unidades reajustables hasta las 350 UR, pudiéndose dar cese de forma inmediata a los eventos que no cumplan lo establecido por las autoridades.

“Además, en virtud de trascendidos de prensa, se aclara que no hubo revocación de permisos a la fecha”, reza el texto.