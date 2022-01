Intendencia de Maldonado dio personal a dirección de Salud por alta demanda de vacunas

Política

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, aseguró a la prensa este lunes que el departamento “explotó” de turismo en varios sentidos. En primer lugar, en referencia a la inmunización con terceras dosis para turistas. En este sentido, expresó que dialogó con el director departamental de Salud de Maldonado, quien le manifestó que “están sobrepasados”.

“En este momento tiene tres cuadras de fila frente a la departamental de gente que no había podido agendarse por aplicación y están agendando manualmente. Me pidió apoyo y nosotros estamos mandándole esta tarde dos equipos, uno para la departamental y otro para el Campus para agendar en ese lugar a aquellas que sí se pudieron agendar”, comunicó.

“Hay una demanda importante de Turismo con las vacunas y vamos a ver, si Dios quiere, cómo funciona. Esto recién empieza, no había experiencias, pero sí se está exigiendo toda la documentación”, agregó.

Ante la cantidad de fiestas realizadas y el aumento de casos, Antía comentó que se están haciendo los controles pertinentes para que “no sea cualquier fiesta” las que se realicen. “Nosotros estamos cerrando fiestas que no tienen permiso, estamos multando, y estamos desarmando fiestas. El 31 (de diciembre) desarmamos dos fiestas grandes en la playa, gente que armó una fiesta y decía que tenía permiso. Se desarmaron las fiestas, hubo una discusión fuerte, pero se desarmaron, no se permitieron para mantener un poco la línea”, explicó.

“Para la vuelta, el que quiera armar una fiesta sabe que tiene que venir a hacer todos los trámites y ahí se toman las previsiones. Es lo que tenemos que hacer, lo demás, la fiestas que se instalaron en El Placer, en aquella zona donde había un asentamiento y que ahora es una zona joven, hay una carpa que entran cuatro o cinco mil jóvenes. Hubo tres fiestas ahí, una antes de fin de año, una en fin de año y una después de fin de año”, añadió.

Finalmente, Antía dijo que en esa zona se puso una gran carpa, donde hay ventilación porque no tiene paredes. “Es un campo abierto, no hay edificaciones cerca, pero no sé si se abrazan y empiezan a gritar eso es incontrolable porque estaban bailando los jóvenes”, concluyó.