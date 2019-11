Ingresó al Parlamento el pedido de desafuero de Manini Ríos

Política

El pedido de desafuero del senador electo Guido Manini Ríos, necesario para continuar los pasos en la Justicia por el caso Gavazzo, fue ingresado este jueves al Parlamento desde la Suprema Corte de Justicia, informó Lucía Topolansky, presidenta de la Cámara de Senadores.

Topolansky dijo a Radio Uruguay que "ingresó el pedido de desafuero que con celeridad la Suprema Corte mandó al Parlamento", pero que eso no necesariamente implica que deba tratarse en la actual legislatura.

"Ahora hay que esperar que haya una sesión para que ingrese y vaya a la Comisión de Constitución (del Senado). Si lo discutirá esta legislatura o la que viene, no lo sé", manifestó la vicepresidenta de la República.

Topolansky manifestó que si el mismo Manini Ríos pide su desafuero para responder ante la Justicia "es mucho más sencillo el trámite", pero aún no se sabe lo que hará el líder de Cabildo Abierto.

El pasado viernes, Manini Ríos se presentó ante la Justicia en una audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó su desafuero.

Morosoli entiende que Manini Ríos omitió informar a sus superiores del Poder Ejecutivo y a la Justicia que Gavazzo había confesado haber arrojado al río Negro a Roberto Gomensoro, militante tupamaro desaparecido en 1973, poco antes del inicio formal del golpe de Estado.

Si bien Manini ya había establecido que no pensaba ampararse en esos fueros, se explicó que no depende de él porque los fueros no le pertenecen a cada legislador, sino que pertenecen al Parlamento y es el Parlamento, con dos tercios de los votos, el que decide si se le quitan o no.

Montevideo Portal