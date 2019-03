Informe de la UCU arrojó que solo un tercio de la población usa internet para informarse

Varios

El departamento de Comunicación concluyó que “googlear” no el método más utilizado

El departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay elaboró un informe donde evaluó el uso de internet, entre otras cosas, en la sociedad uruguaya. El equipo realizó dos mil encuestas a personas mayores de 18 años. Según el estudio, solo un tercio de los uruguayos utiliza internet como fuente de información primaria.

Una de las conclusiones arrojó que "googlear" no es instintivo para los uruguayos y esto se debe a que no es el medio principal que se utiliza para informarse.

De todas formas, el uso de internet aumentó en comparación con la última encuesta realizada en 2013. En ese año, un 40% de los encuestados afirmó utilizar internet a diario mientras que la última encuesta indicó un 68%.

En cuanto a los dispositivos por los que se utiliza internet, el teléfono celular es el de más preferencia con un 82%. Por otra parte, un 53% de los encuestados dijo haber hecho alguna compra por internet, un 2% realizó algún trueque y otro 2% hizo reservas.

Además, solo un 46% dijo haber buscado empleo por internet mientras que solo un 14% de los encuestados admitió que no hubiera conseguido ese trabajo de otra forma. Lo mismo sucede con las compras por internet, donde sucede que la mitad de los uruguayos realizó alguna adquisición pero solo un tercio sostuvo que no se hubiera hecho con el producto si no fuera por internet.