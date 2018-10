India: mujer fue a por un préstamo y recibió una propuesta indecente, a la que reaccionó “al palo”

El episodio ocurrió el lunes en la ciudad de Davangere, según informan medios locales citados por la agencia noticiosa RT.

De acuerdo con dicha crónica, la protagonista del video se dirigió a un banco para tramitar un préstamo, y el empleado que la atendió el sugirió que se acostara con él como forma de "agilizar" el trámite.

Tal como se aprecia en las imágenes, la solicitante no sólo rechazó la propuesta, sino que decidió aplicar un violento correctivo al aprovechado, castigo al que sumó el escarnio público.

#WATCH Woman in Karnataka's Davanagere thrashes a bank manager for allegedly asking sexual favours to approve her loan (15 October) pic.twitter.com/IiiKbiEgZ9