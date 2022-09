India: decenas de heridos al desplomarse juego en parque de atracciones

Al menos 16 personas resultaron heridas luego que una rueda giratoria se desplomara en medio de un parque de diversiones en Mohalim, India.

En un video difundido por el periodista local Nikhil Choudhary se aprecia con toda claridad el momento en que la rueda horizontal cae desde gran altura lo largo de su eje.

El fuerte impacto dejó como saldo al menos 16 heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres. Según informara News 18, cincuenta personas fueron hospitalizadas, pero ninguno de ellas presentaría lesiones de gravedad.

Las autoridades locales informaron que los organizadores de la feria inicialmente tenían permiso para organizar el evento hasta el 4 de septiembre y en el lugar se colocó un cartel que notificaba la extensión del plazo hasta el 11 de septiembre, situación que se investiga.

“Lo que hemos llegado a saber hasta ahora es que tenían el permiso para organizar el parque. Sin embargo, no se salvarán de su castigo si hubo un error de su parte”, dijo el vocero policial Harsiman Singh Bal en declaraciones a la agencia noticiosa ANI.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB