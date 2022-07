Locales

Incendio en ex Jefatura de Montevideo: no se perdieron documentos ni elementos de trabajo

Montevideo Portal

En la madrugada de este sábado se registró un incendio en el viejo edificio de la Jefatura de Policía de Montevideo y actual Cárcel Central, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

Según pudo saber Montevideo Portal, el hecho ocurrió sobre las 23:40 en el inmueble que está ubicado en las calles Carlos Quijano y San José. El parte policial menciona que la situación fue denunciada por la senadora del Frente Amplio Sandra Lazo, quien caminaba por la zona cuando registró el hecho.

Una dotación de Bomberos del cuartel Centenario concurrió al lugar por el foco ígneo que se estaba desarrollando en el ex despacho del jefe de Policía, ubicado en el primer piso. Las citadas fuentes señalaron que la oficina estaba vacía y que, por tanto, no hubo pérdida de documentos ni elementos de trabajo importantes, sino pérdidas materiales. “La jefatura no funciona más ahí desde hace años”, comunicaron.

“Durante la recorrida por el edificio para constatar otros focos, se pudo comprobar uno pequeño en el cuarto piso. En ambos casos fueron rápidamente extinguidos”, señalaron desde el Ministerio del Interior. A su vez, informaron que no hay personas ni lesionadas ni fallecidas.

En las próximas horas comenzará a trabajar el equipo pericial de la Dirección Nacional de Bomberos para determinar el origen del incendio y conocer si fue intencional o no.

