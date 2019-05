Inauguración de nuevo espacio abre dudas sobre el futuro del zoológico de Villa Dolores

Locales

En 2016, la Intendencia de Montevideo oficializó su intención de quitar los animales del Zoológico de Villa Dolores para construir un "gran parque urbano" en ese predio, en el que quedarían solo ejemplares autóctonos.

El entonces director de Artes y Ciencias Juan Canessa, dijo en aquella ocasión que la superación del modelo victoriano no tenía "marcha atrás". El anuncio fue hecho tras una reunión con representantes de la ONG Animales Sin Hogar, en la que se ratificó la voluntad de "transformar ese predio de 7 hectáreas en un gran parque urbano".

Eso implicaba quitar los animales exóticos del parque y que sirviera como un espacio de "conservación de fauna autóctona".

En ese proceso se planteó trasladar a reservas y santuarios algunos de los animales más grandes, pero esta propuesta quedó trunca. La muerte del león de San Carlos, en los preparativos para su traslado a Estados Unidos, hizo también que los trabajadores del Sistema Departamental de Zoológicos ofrecieran mucha resistencia, y finalmente la IM no siguió adelante con la idea.

El zoológico está cerrado desde el 2014, aunque recientemente hubo novedades. Estas, sin embargo, no parecen apuntar en la dirección del parque urbano anunciado.

El tigre (Joch) que aún queda en el lugar fue mudado a un amplio recinto construido con madera y metal, provisto de pasto, vegetación y un estanque, informó la IM.

Rodolfo Sosa, capataz general de Villa Dolores y cuidador de Joch, explicó que durante dos meses se hizo un proceso de adaptación para realizar el traslado. El animal tiene 25 años y hace 15 que vive en Villa Dolores. "Se estima que en dos a cuatro semanas estará completamente adaptado", reportó la IM.

La construcción de nuevos recintos en el zoológico parece indicar que los mismos animales permanecerán aunque con mejoras en las instalaciones. Consultado al respecto, Juan Canessa aclaró que el proyecto de un nuevo zoológico sigue en marcha pero que se brindará más información en los próximos días.

Juan Echavarría, de Animales sin Hogar, dijo a Montevideo Portal que la IM ha tenido tantas "idas y vueltas" con el tema del zoológico que ya no queda claro qué se hará. "En un momento dijeron que crearían un gran parque en el que quedarían solo animales autóctonos, pero luego siguieron con planes para jaguares y otros animales, no continuaron en esa línea", dijo.

Según contó, la idea que tiene la IM es abrirlo de vuelta como zoológico, aunque señaló que no tiene claro si el proyecto proviene de la IM o de mandos medios, porque no hay nada certero. "No sé si van a abrirlo el año que viene, qué tendrá o de qué forma lo harán", remarcó.

Explicó que si bien desde Animales sin Hogar se hicieron los trámites para llevar a los dos tigres a un santuario en Estados Unidos, y que se trajeron las jaulas de Estados Unidos y se dio trámite a los papeles para ese fin, eso jamás se cumplió. "Las autoridades y los empleados se negaron y no hubo forma de realizar el traslado", explicó.

Uno de estos animales, la tigresa, falleció hace unos meses, al igual que muchos otros ejemplares, contó. Entre ellos, una jirafa, un hipopótamo y una hiena. La idea, aparentemente, es "dejar que la naturaleza siga su curso" y mantener a los animales durante su ciclo vital, sin trasladarlos a ningún sitio, agregó Echavarría.

Con respecto al sitio en el que está ahora el tigre, contó que si bien antes estaba en una "jaula victoriana" muy inapropiada, no saben cuál o cómo es el lugar donde está ahora porque el zoológico sigue cerrado" y no es sencillo visitarlo. El zoológico, mientras tanto, cumple cinco años sin abrir al público.